لهذه العوامل حققت أسعار الذهب عالمياً مكاسب سنوية قوية في 2023

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اختتمت أسعار المعدن الأصفر عالمياً تداولاتها السنوية في عام 2023 على ارتفاع قوي، حيث حققت الأسعار ارتفاعا بنسبة تصل إلى 14% تقريبا بنهاية العام والتي شهدت فيها الأسعار متأرجحاً بين مستويات متدنية قرب 1800 دولار ومستوى قياسي قرب 2150 دولار للأوقية، وبذلك تحقق أسعار الذهب أول مكسب سنوي لها منذ 3 سنوات، مدعومة بالتكهنات المتزايدة بشأن احتمالية أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بوقت مبكر عن المتوقع.

ضعف الدولار الأمريكي

ونالت أسعار الذهب عالمياً دعما ملحوظا خلال التعاملات السنوية، وسجلت الأسعار ارتفاعات قوية بدعم من ضعف أداء مؤشر الدولار الأمريكي، نظرا لوجود علاقة عكسية بينهما، فمن المتعارف عليه بأن ضعف مؤشر الدولار الأمريكي يرفع من جاذبية السلع المقومة به وبشكل خاص معدن الذهب لأنه يقلل من تكلفة الشراء.

حيث تكبد مؤشر الدولار الأمريكي خسائر سنوية بنسبة 2.00% واستقر قرب مستوى 101.379 نقطة، وهو أول انخفاض سنوي له منذ عام 2020، وذلك بعدما ارتفع بنحو 15% خلال العامين الماضيين.

الأزمة المصرفية الأمريكية



وكان للأزمة المصرفية الأمريكية دور في رفع أسعار الذهب بقوة بوقت سابق من العام الماضي، جراء تزايد مخاوف المستثمرين بشأن حالة عدم اليقين الناجمة عن انهيار 3 بنوك كبرى داخل الولايات المتحدة، وهو ما يعتبر أكبر إفلاس بنكي حدث منذ الأزمة المالية والاقتصادية عام 2008.



وهذا ما زاد من الإقبال على معدن الذهب بالأسواق، وذلك لكونه من الملاذات الآمنة التي يزيد الطلب عليها في ظل الأزمات المالية والاقتصادية العالمية.

التوترات الجيوسياسية العالمية

كما أن التوترات الجيوسياسية العالمية، سببت صعود الذهب القوي خلال العام الماضي مدعوما كذلك بالإقبال المتزايد على المعدن الأصفر كملاذ آمن على خلفية التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط

