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استشهاد أسير فلسطيني في سجن مجدو

1/1/2024 7:15:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين استشهاد أسير فلسطيني في سجن مجدو الإسرائيلي.
وقالت الهيئة في بيان "استشهد أسير من الضفة الغربية نتيجة تعرضه للتعذيب، بدون معرفة أي تفاصيل حتى اللحظة عن هوية الشهيد، وجاري التحقق والمتابعة".

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