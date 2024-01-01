استشهاد أسير فلسطيني في سجن مجدو

استشهاد أسير فلسطيني في سجن مجدو
التاريخ
1/1/2024 7:15:45 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين استشهاد أسير فلسطيني في سجن مجدو الإسرائيلي.
وقالت الهيئة في بيان "استشهد أسير من الضفة الغربية نتيجة تعرضه للتعذيب، بدون معرفة أي تفاصيل حتى اللحظة عن هوية الشهيد، وجاري التحقق والمتابعة".
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