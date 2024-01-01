Tuesday, 02 January 2024 06:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصدر حوثي ينفي وقوع اشتباكات مع سفينة حربية أميركية

1/1/2024 7:15:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفى مصدر في جماعة أنصار الله الحوثيين، وقوع أي اشتباكات مع سفينة حربية أميركية، في البحر الأحمر، وفقا لقناة الجزيرة.


وكانت صحيفة معاريف العبرية، قالت إن جماعة أنصار الله الحوثيين هاجمت سفينة حربية أميركية في البحر الأحمر.


MENAFN01012024000208011052ID1107674739

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث