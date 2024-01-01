مصدر حوثي ينفي وقوع اشتباكات مع سفينة حربية أميركية

مصدر حوثي ينفي وقوع اشتباكات مع سفينة حربية أميركية
التاريخ
1/1/2024 7:15:45 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفى مصدر في جماعة أنصار الله الحوثيين، وقوع أي اشتباكات مع سفينة حربية أميركية، في البحر الأحمر، وفقا لقناة الجزيرة.
وكانت صحيفة معاريف العبرية، قالت إن جماعة أنصار الله الحوثيين هاجمت سفينة حربية أميركية في البحر الأحمر.
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