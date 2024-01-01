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مصر تستقبل العام الجديد برفع أسعار تذاكر المترو 20 %

1/1/2024 7:15:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مسؤولون في محطات قطارات أنفاق (مترو) القاهرة إن وزارة النقل المصرية رفعت أسعار تذاكر القطارات لما يصل إلى 20 %.


وبحسب "رويترز" أصبح سعر تذكرة رحلة لا تتجاوز تسع محطات 6 جنيهات، وأصبح سعر تذكرة رحلة لا تتجاوز 16 محطة 8 جنيهات، وأصبح سعر تذكرة رحلة لا تزيد على 23 محطة 12 جنيها.

وقال مسؤولو المترو إن تذكرة جديدة أضيفت لما يزيد على 23 محطة وسعرها 15 جنيها.

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