مصر تستقبل العام الجديد برفع أسعار تذاكر المترو 20 %

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مسؤولون في محطات قطارات أنفاق (مترو) القاهرة إن وزارة النقل المصرية رفعت أسعار تذاكر القطارات لما يصل إلى 20 %.
وبحسب "رويترز" أصبح سعر تذكرة رحلة لا تتجاوز تسع محطات 6 جنيهات، وأصبح سعر تذكرة رحلة لا تتجاوز 16 محطة 8 جنيهات، وأصبح سعر تذكرة رحلة لا تزيد على 23 محطة 12 جنيها.
وقال مسؤولو المترو إن تذكرة جديدة أضيفت لما يزيد على 23 محطة وسعرها 15 جنيها.
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