مصر تستقبل العام الجديد برفع أسعار تذاكر المترو 20 %

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مسؤولون في محطات قطارات أنفاق (مترو) القاهرة إن وزارة النقل المصرية رفعت أسعار تذاكر القطارات لما يصل إلى 20 %.



وبحسب "رويترز" أصبح سعر تذكرة رحلة لا تتجاوز تسع محطات 6 جنيهات، وأصبح سعر تذكرة رحلة لا تتجاوز 16 محطة 8 جنيهات، وأصبح سعر تذكرة رحلة لا تزيد على 23 محطة 12 جنيها.



وقال مسؤولو المترو إن تذكرة جديدة أضيفت لما يزيد على 23 محطة وسعرها 15 جنيها.