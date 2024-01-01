جيش الاحتلال يزعم أن سحب القوات من غزة لتخفيف الأعباء الاقتصادية

جيش الاحتلال يزعم أن سحب القوات من غزة لتخفيف الأعباء الاقتصادية
التاريخ
1/1/2024 7:15:44 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "السحب الجزئي لقوات الاحتلال من غزة من شأنه تخفيف الأعباء الاقتصادية".
وأضاف المتحدث، وفقا لما نقلته مجلة نيوزويك، أن سحب القوات جزئيا من غزة يسهم بتنشيطها استعدادا لمهام جديدة هذا العام.
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