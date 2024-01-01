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جيش الاحتلال يزعم أن سحب القوات من غزة لتخفيف الأعباء الاقتصادية

1/1/2024 7:15:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "السحب الجزئي لقوات الاحتلال من غزة من شأنه تخفيف الأعباء الاقتصادية".


وأضاف المتحدث، وفقا لما نقلته مجلة نيوزويك، أن سحب القوات جزئيا من غزة يسهم بتنشيطها استعدادا لمهام جديدة هذا العام.


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