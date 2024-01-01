الصراعات تهدد الاقتصاد العالمي في 2024 .. التعافي لن يكون مضموناً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بعد أن تلاشت الآمال في تعافي الاقتصادات المتقدمة بقيادة الولايات المتحدة في العام الذي انطوى، يبدو أن تحقيق هذا التعافي خلال العام الجديد لن يكون مضمونا في ضوء التوترات الجيوسياسية التي يعانيها العالم.وفي تحليل نشرته وكالة "بلومبيرج" للأنباء، يقول المحلل الاقتصادي كريس أنستي: "إن الأمور في اللحظة الراهنة تبدو مبشرة، حيث يسيطر الجمود على الحرب الروسية - الأوكرانية، وما زالت الحرب بين الاحتلال والفلسطينيين محلية بدرجة كبيرة (رغم أن الموقف يمكن أن يتغير في أي لحظة)، كما أن حدة الصراع بين الولايات المتحدة والصين تراجعت بعد القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج، لكن كل هذه الأوضاع الجيوسياسية يمكن أن تتغير إلى الأسوأ في العام الجديد، ما سيؤثر سلبا في عديد من قطاعات الاقتصاد العالمي".وحتى على الصعيد الاقتصادي، ينطوي 2024 على مخاطر جديدة، فرغم النجاح واسع النطاق لجهود السيطرة على موجة التضخم المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد، فإن التأثير الكامل لحملة تشديد السياسات النقدية الصارمة لم تتبلور بصورة كاملة حتى الآن، ويمكن القول "إنه إذا لم تتحرك البنوك المركزية الكبرى لتخفيف السياسات النقدية وخفض أسعار الفائدة بوتيرة متسارعة، فقد يتعثر التحسن الاقتصادي الذي طال انتظاره".ومما يزيد درجة الغموض التي تحيط بآفاق الاقتصاد العالمي في العام الجديد موجة الانتخابات التي ستشهدها أكثر من 50 دولة، وتمثل حوافز لكل من صناع السياسات ومنافسيهم السياسيين، وهناك انتخابات واحدة يمكن أن تؤثر بشكل جذري في الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، وهي انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.ويقول أنستي المتخصص في الشؤون الاقتصادية الذي عمل في واشنطن ولندن وطوكيو: "إنه مع دخول العام الجديد اقتربت أسعار الأسهم في العالم من أعلى مستوياتها على الإطلاق، كما تم الفوز في المعركة ضد التضخم تقريبا، ومع ذلك يحتاج الأمر للنظر إلى المشكلات المحتملة التي يمكن أن يحملها 2024".والحقيقة أن انهيار الأوضاع العالمية خلال يناير ليس مستحيلا، فمخصصات المساعدات الأمريكية لأوكرانيا تتلاشى بسبب رفض الأغلبية الجمهورية في الكونجرس الموافقة على حزمة المساعدات الجديدة، دون موافقة إدارة الرئيس بايدن على تشديد القيود على طالبي اللجوء والمهاجرين إلى الولايات المتحدة، كما أن الاتحاد الأوروبي يواجه صعوبة في مواصلة تقديم المساعدات إلى كييف.ورغم استمرار الحرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة ما زالت الحرب تدور داخل نطاق غزة ولم تتحول إلى حرب إقليمية أوسع نطاقا، لكن الأمور قد تتغير خلال العام الجديد.



ويمكن للهجمات في البحر الأحمر من الناحية النظرية، أن تغلق مضيق باب المندب وهو ممر بحري استراتيجي للاقتصاد العالمي، ما يمكن أن يكبد العالم خسائر اقتصادية كبيرة.

وما زالت أغلب الشركات ترفض المرور في البحر الأحمر، كما أن شركة ميرسك الدنماركية العملاقة التي أعلنت قبل أيام استئناف عبور سفنها في مضيق باب المندب، عادت أمس الأول وأعلنت تعليق مرور السفن فيه لمدة 48 ساعة، بعد تعرض إحدى سفنها لهجوم بصاروخ.

وفي تحليل مركز جافيكال يقول هولاند وشي: "إن الغرب سيتحمل تكلفة اضطراب 10 % من تجارة العالم التي تمر عبر باب المندب، في طريقها من قناة السويس وإليها، والخطر هو أن وضع عدد كبير من العقبات أمام عجلات التجارة العالمية يمكن أن يكون نبأ سيئا بالنسبة إلى النمو الاقتصادي وإلى كثير من الأسواق العالمية".



ومع الانتقال إلى أقصى الشرق على خريطة العالم، يمكن أن يؤدي أي تحرك بين الصين أو تايوان إلى تصاعد التوتر في منطقة أخرى حيوية للتجارة العالمية.

وأخيرا يمكن القول "إنه مما يزيد الطين بلة، هو أن بؤر التوترات الجيوسياسية الثلاث الرئيسة في العالم من حرب أوكرانيا إلى انتخابات تايوان مرورا بحرب غزة يمكن أن تغذي كل منها الأخرى، ليجد العالم نفسه في مستنقع فوضى سياسية واقتصادية غير مسبوقة في العام الجديد". الاقتصادية