اللغة توحِّد وتفرِّق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

قضت‭ ‬محكمة‭ ‬مصرية‭ ‬بالتفريق‭ ‬بين‭ ‬زوجين‭ ‬حسب‭ ‬رغبة‭ ‬الزوجة،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تعمل‭ ‬مترجمة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬خاصة‭ ‬ونالت‭ ‬البكالوريوس‭ ‬من‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وطلبت‭ ‬الطلاق‭ ‬لأن‭ ‬زوجها‭ ‬‮«‬متخلف‮»‬‭ ‬ويصر‭ ‬على‭ ‬التحدث‭ ‬معها‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬البيت‭: ‬تصور‭ ‬يا‭ ‬حضرة‭ ‬القاضي‭ ‬أنا‭ ‬أكلمه‭ ‬بالإنجليزي‭ ‬يقوم‭ ‬يرد‭ ‬عليّ‭ ‬بالعربي‭.

‬أففففف،‭ ‬إمبوسيبل‭. ‬قال‭ ‬لها‭ ‬القاضي‭: ‬طب‭ ‬مالو‭ ‬يا‭ ‬بنت‭ ‬الناس‭ ‬ما‭ ‬أهه‭ ‬إنتي‭ ‬بتتكلمي‭ ‬عربي‭ ‬تمام‭ ‬التمام،‭ ‬ليه‭ ‬ما‭ ‬تكلميه‭ ‬بالعربي‭ ‬وتريحي‭ ‬نفسك؟‭

‬ردت‭ ‬عليه‭: ‬إكسكيوز‭ ‬مي‭ ‬سير‭. ‬أي‭ ‬دونت‭ ‬لايك‭ ‬تو‭ ‬سبيك‭ ‬إن‭ ‬أرابيك‭!

‬ضحك‭ ‬القاضي‭: ‬ما‭ ‬كنا‭ ‬كويسين‭ ‬ليه‭ ‬قلبتيها‭ ‬رطانة‭ ‬انجليزية‭. ‬معليش‭ ‬طالما‭ ‬انت‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬لازم‭ ‬تتكلمي‭ ‬عربي‭. ‬وفشل‭ ‬القاضي‭ ‬في‭ ‬إقناع‭ ‬المدام‭ ‬بأن‭ ‬الكلام‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬بين‭ ‬زوجين‭ ‬عربيين‭ ‬لا‭ ‬يسبب‭ ‬العجز‭ ‬الجنسي‭ ‬أو‭ ‬العقم‭ ‬أو‭ ‬تدهور‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭. ‬وقضى‭ ‬لها‭ ‬بالطلاق‭.‬

وفي‭ ‬تقديري‭ ‬فإن‭ ‬قرار‭ ‬القاضي‭ ‬عادل‭ ‬وحكيم،‭ ‬لماذا؟‭ ‬سؤال‭ ‬ساذج‭ ‬ويدل‭ ‬على‭ ‬ضعف‭ ‬في‭ ‬الحس‭ ‬الإنساني‭ ‬والاجتماعي،‭ ‬بس‭ ‬سأجيب‭ ‬عليه‭: ‬الزوج‭ ‬طبيب‭ ‬محترم‭ ‬وحسب‭ ‬إفادة‭ ‬الزوجة‭ ‬فإنه‭ ‬يجيد‭ ‬الانجليزية‭ ‬لأنه‭ ‬درس‭ ‬الطب‭ ‬بالإنجليزية،‭ ‬ولكنه‭ ‬كان‭ ‬يتصرف‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬كشخص‭ ‬طبيعي‭ ‬ويتكلم‭ ‬بالعربية‭ ‬لأنها‭ ‬لسانه‭ ‬الأم،‭ ‬والإنسان‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭ ‬بارتياح‭ ‬بلغته‭ ‬الأصلية‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬درجة‭ ‬إجادته‭ ‬للغة‭ ‬أجنبية‭. ‬أنا‭ ‬مثلا‭ ‬لغتي‭ ‬الأم‭ ‬هي‭ ‬النوبية‭ ‬واتحدث‭ ‬العربية‭ ‬بطلاقة‭ ‬وظلت‭ ‬اللغة‭ ‬الانجليزية‭ ‬أداتي‭ ‬لأكل‭ ‬العيش‭ ‬وكسب‭ ‬الرزق‭ ‬منذ‭ ‬ان‭ ‬غادرت‭ ‬مقاعد‭ ‬الدراسة،‭ ‬ولكن‭ ‬وفي‭ ‬لحظات‭ ‬الزنقة‭ ‬والغضب‭ ‬والضعف‭ ‬العاطفي‭ ‬أجد‭ ‬نفسي‭ ‬أتكلم‭ ‬فقط‭ ‬بالنوبية‭. ‬وإذا‭ ‬نرفزني‭ ‬سائق‭ ‬سيارة‭ ‬فإن‭ ‬الشتيمة‭ ‬التي‭ ‬تصدر‭ ‬عن‭ ‬فمي‭ ‬هي‭ ‬‮«‬كج‭ ‬نندي‮»‬‭ ‬وتعني‭ ‬الحمار‭ ‬الذكر‭ (‬في‭ ‬الثقافة‭ ‬النوبية‭ ‬يعتبر‭ ‬الحمار‭ ‬الذكر‭ ‬أكثر‭ ‬غباء‭ ‬من‭ ‬الأنثى‭/‬الاتان‭). ‬وإذا‭ ‬أردت‭ ‬ان‭ ‬أدعو‭ ‬الله‭ ‬لي‭ ‬أو‭ ‬لغيري‭ ‬هتفت‭: ‬وو‭ ‬نور‭ ‬كمبو‭ ‬كقر‭ (‬يا‭ ‬الله‭ ‬يا‭ ‬قوي‭ ‬يا‭ ‬جبار‭)‬،‭ ‬وإذا‭ ‬سمعت‭ ‬ان‭ ‬شخصا‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬ورطة‭ ‬أوقع‭ ‬فيها‭ ‬نفسه‭ ‬بسوء‭ ‬تصرفه‭ ‬قلت‭ ‬له‭: ‬اُرمود‭ ‬إكا‭ ‬جابو‭... ‬والأرمود‭ ‬هو‭ ‬الرماد‭.. ‬والعبارة‭ ‬تعني‭ ‬‮«‬سينهال‭ ‬عليك‭ ‬الرماد‮»‬‭ ‬وكان‭ ‬أهلنا‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬مضى‭ ‬يهيلون‭ ‬الرماد‭ ‬على‭ ‬رؤوسهم‭ ‬تعبيرا‭ ‬عن‭ ‬الحزن‭ ‬الشديد‭ ‬لموت‭ ‬عزيز،‭ ‬وإلى‭ ‬يومنا‭ ‬هذا‭ ‬فإن‭ ‬تأثير‭ ‬هذا‭ ‬الطقس‭ ‬النوبي‭ ‬واضح‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬عامية‭ ‬السودان‭ ‬‮«‬العربي‮»‬‭ ‬فالرماد‭ ‬في‭ ‬عموم‭ ‬بلاد‭ ‬السودان‭ ‬يرمز‭ ‬للمصائب‭ ‬وإذا‭ ‬صاحت‭ ‬امرأة‭ ‬سودانية‭ ‬‮«‬رمادي‮»‬‭ ‬فلا‭ ‬تطلب‭ ‬لها‭ ‬سيارة‭ ‬الإطفاء‭ ‬بل‭ ‬حاول‭ ‬مواساتها‭.‬

أعتقد‭ ‬أن‭ ‬القاضي‭ ‬الذي‭ ‬حكم‭ ‬بطلاق‭ ‬الست‭ ‬الأمريكانية‭ ‬التايوانية‭ ‬رأفة‭ ‬بالزوج،‭ ‬لأن‭ ‬جوهر‭ ‬الدعوى‭ ‬‮«‬هايف‮»‬‭. ‬وياما‭ ‬هناك‭ ‬زيجات‭ ‬ناجحة‭ ‬بين‭ ‬رجال‭ ‬ونساء‭ ‬يتكلمون‭ ‬لغات‭ ‬مختلفة‭ ‬تماما‭ ‬بل‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬بعض‭ ‬أطرافها‭ ‬صما‭ ‬بكما،‭ ‬وتأتي‭ ‬الست‭ ‬هانم‭ ‬هذه‭ ‬وتلجأ‭ ‬إلى‭ ‬القضاء‭ ‬لأنه‭ ‬وكلما‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬زوجها‭ ‬شيئا‭ ‬قال‭ ‬لها‭: ‬حاضر‭ ‬يا‭ ‬روحي،‭ ‬بدل‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يقول‭ ‬لها‭: ‬أوكي‭ ‬سويت‭ ‬هارت‭.. ‬وبالمناسبة‭ ‬فالجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬التي‭ ‬درست‭ ‬بها‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬القاهرة،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أنها‭ ‬متخوجنة‭ ‬بالعافية‭ ‬وليست‭ ‬خواجية‭ ‬بحكم‭ ‬العيش‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬الخواجات‭ ‬الأمريكان‭.‬

ولو‭ ‬كانت‭ ‬تلك‭ ‬الست‭ ‬مقياسا‭ ‬يعتد‭ ‬به‭ ‬لقمت‭ ‬برفع‭ ‬دعاوى‭ ‬على‭ ‬عيالي‭ ‬في‭ ‬المحاكم‭ ‬لأنهم‭ ‬يوجعون‭ ‬قلبي‭ ‬بالتحدث‭ ‬بالإنجليزية‭ ‬مع‭ ‬أصدقائهم‭ ‬وزملائهم،‭ ‬الذين‭ ‬درسوا‭ ‬معهم‭ ‬مناهج‭ ‬العلوج‭ ‬والطراطير‭ (‬الأمريكان‭ ‬والبريطانيين‭ ‬حسب‭ ‬تعبير‭ ‬حبيب‭ ‬الجماهير‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬العراقي‭ ‬الأسبق‭ ‬محمد‭ ‬سعيد‭ ‬الصحاف‭)‬،‭ ‬وهناك‭ ‬سودانيون‭ ‬يحدثونني‭ ‬بالعامية‭ ‬الخليجية،‭ ‬ويكون‭ ‬عمر‭ ‬الواحد‭ ‬منهم‭ ‬25‭ ‬سنة‭ ‬أي‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬السنوات‭ ‬التي‭ ‬قضيتها‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬فأود‭ ‬لو‭ ‬أحشو‭ ‬أفواههم‭ ‬بالشطة‭.‬

وبسبب‭ ‬طول‭ ‬الغياب‭ ‬عن‭ ‬السودان‭ ‬فإنني‭ ‬أجهل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المفردات‭ ‬المستجدة‭ ‬في‭ ‬العامية‭ ‬السودانية،‭ ‬ومن‭ ‬عجائبها‭ ‬أنك‭ ‬قد‭ ‬تسمع‭ ‬شابا‭ ‬أو‭ ‬شابة‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬الفردة‭ ‬فتحسب‭ ‬أن‭ ‬الحديث‭ ‬يتعلق‭ ‬بحذاء‭ (‬فردة‭ ‬يمين‭ ‬أو‭ ‬شمال‭) ‬ثم‭ ‬تكتشف‭ ‬أن‭ ‬فردة‭ ‬تعني‭ ‬الحبيب‭ ‬أو‭ ‬الحبيبة‭. ‬وهذا‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬فساد‭ ‬مريع‭ ‬في‭ ‬الذوق‭ ‬العام‭ ‬لأن‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬الحبيب‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬الفردة‮»‬‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المتكلم‭ ‬فردة‭ ‬وأن‭ ‬كليهما‭ ‬يمثلان‭ ‬‮«‬زوجا‭ - ‬ثنائيا‭ ‬مكملا‭ ‬لبعضه‭ ‬البعض‮»‬‭. ‬بس،‭ ‬في‭ ‬النهاية،‭ ‬فردة‭ ‬أو‭ ‬فردتين‭ ‬ترمز‭ ‬إلى‭ ‬الجزمة‭!‬