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ملاحظة على تطبيق ((تواصل))

1/1/2024 7:12:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أول‭ ‬السطر‭:‬

لا‭ ‬تزال‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬والجمعيات‭ ‬والصناديق‭ ‬وحتى‭ ‬الأندية‭ ‬والمراكز‭ ‬وغيرها،‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬مجالس‭ ‬إداراتها‭ ‬ذات‭ ‬الأسماء‭ ‬والشخصيات،‭ ‬دون‭ ‬تجديد‭ ‬للدماء‭ ‬والوجوه،‭ ‬ولا‭ ‬حتى‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭.. ‬هل‭ ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬قرار‭ ‬يجعل‭ ‬العضوية‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬الإدارة‭ ‬مدة‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬فقط‭ ‬أو‭ ‬دورتين‭ ‬متتاليتين‭..‬؟‭ ‬فالشباب‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬والتمكين‭.

ملاحظة‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬تواصل‮»‬‭:‬

لا‭ ‬أدري‭ ‬لماذا‭ ‬عمدت‭ ‬بعض‭ ‬الوسائل‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‭ ‬عنوان‭ ‬خبرها‭ ‬عن‭ ‬إعلان‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬إطلاق‭ ‬ميزة‭ ‬جديدة‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬تواصل‮»‬،‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الشكر‭ ‬لأيّ‭ ‬معلم‭ ‬أو‭ ‬معلمة‭ ‬فقط‭..!! ‬دون‭ ‬الإشارة‭ ‬في‭ ‬العنوان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الخدمة‭ ‬ممكن‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬موظفي‭ ‬الحكومة‭ ‬والجهات‭ ‬الرسمية،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬نص‭ ‬الخبر‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭..‬؟؟‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الاجلال‭ ‬والاحترام‭ ‬للمعلمين‭ ‬والمعلمات‭.‬

ولا‭ ‬أدري‭ ‬لماذا‭ ‬عمدت‭ ‬الهيئة‭ ‬هي‭ ‬الأخرى‭ ‬إلى‭ ‬الصمت‭ ‬عن‭ ‬التوضيح‭ ‬وبيان‭ ‬تفاصيل‭ ‬الخدمة،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬خص‭ ‬المعلمين‭ ‬بالشكر‭ ‬والثناء‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬بطريقة‭ ‬رسمية‭ ‬في‭ ‬حسابها،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬حساب‭ ‬الهيئة‭ ‬الرسمي‭ ‬لم‭ ‬يحدد‭ ‬المعلمين‭ ‬دون‭ ‬غيرهم‭..!! ‬

عموما،‭ ‬وبعيدا‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬اللغط‭ ‬والغلط‮»‬‭.. ‬فقط‭ ‬قامت‭ ‬الهيئة‭ ‬مؤخرا‭ ‬بإضافة‭ ‬خدمة‭ ‬تمكين‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لموظفي‭ ‬الحكومة‭ ‬أو‭ ‬لجهة‭ ‬حكومية‭ ‬أو‭ ‬لخدمة‭ ‬حكومية‭ ‬على‭ ‬أدائهم‭ ‬وإنجازهم‭ ‬المتميز‭ ‬وتقديمهم‭ ‬خدمة‭ ‬استثنائية‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع،‭ ‬بشكل‭ ‬يلبي‭ ‬أو‭ ‬يتجاوز‭ ‬التوقعات‭.‬

وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬إلى‭ ‬تقدير‭ ‬وتشجيع‭ ‬موظفي‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬بأفضل‭ ‬جودة‭ ‬وتحفيزهم‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭.‬

وفقا‭ ‬لإحصائيات‭ ‬نظام‭ ‬تواصل‭ ‬لشهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬فقد‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬الشكاوى‭ ‬والاستفسارات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬14700‭ ‬شكوى‭ ‬واستفسار،‭ ‬وعدد‭ ‬المقترحات‭ ‬بلغ‭ ‬168‭ ‬اقتراحا،‭ ‬فيما‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬الطلبات‭ ‬المغلقة‭ ‬98‭%.‬

نعود‭ ‬لموضوع‭ ‬خدمة‭ ‬الشكر‭ ‬والثناء،‭ ‬ونقول‭: ‬إن‭ ‬ثقافة‭ ‬التقدير‭ ‬قيمة‭ ‬مجتمعية‭ ‬وحضارية‭ ‬رفيعة،‭ ‬ومن‭ ‬الأهمية‭ ‬بمكان‭ ‬نشر‭ ‬وتعزيز‭ ‬هذه‭ ‬القيمة‭ ‬والتشجيع‭ ‬عليها،‭ ‬بل‭ ‬وترسيخها‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تكريم‭ ‬من‭ ‬ينال‭ ‬شكر‭ ‬المراجعين‭ ‬والعملاء،‭ ‬بهدف‭ ‬خلق‭ ‬التنافسية‭ ‬بين‭ ‬الموظفين،‭ ‬وتطوير‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي،‭ ‬وهنا‭ ‬تأتي‭ ‬مسؤولية‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬بالجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ودور‭ ‬وفاعلية‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬تنشيط‭ ‬واستدامة‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭.‬

ربما‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬كذلك‭ ‬أن‭ ‬تبادر‭ ‬الهيئة‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬البرنامج‭ ‬الإذاعي‭ ‬اليومي‭ ‬‮«‬صباح‭ ‬الخير‭ ‬يا‭ ‬بحرين‮»‬‭ ‬بعرض‭ ‬نماذج‭ ‬من‭ ‬رسائل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير،‭ ‬ليتماشى‭ ‬مع‭ ‬حجم‭ ‬وكم‭ ‬الملاحظات‭ ‬والطلبات‭ ‬والاستفسارات‭ ‬والشكاوى‭ ‬اليومية‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬الإذاعة‭.

آخر‭ ‬السطر‭:‬

اللهم‭ ‬عاما‭ ‬جديدا‭.. ‬بلا‭ ‬‮«‬نتن‭ ‬ياهو‮»‬‭ ‬وأمثاله‭.‬

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