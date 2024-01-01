ملكة الدنمارك مارغريت الثانية تعلن تنحيها عن العرش

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت ملكة الدنمارك مارغريت الثانية في خطابها التقليدي لمناسبة رأس السنة يوم الأحد، أنها ستتنحى عن العرش في 14 يناير بعدما حكمت البلاد لـ52 عاماً. وفي كلمتها المتلفزة التي توجّهت فيها بأطيب التمنيات لمناسبة العام الجديد، قالت الملكة «في 14 يناير 2024، وبعد 52 عاماً من توليي العرش خلفاً لوالدي الحبيب، سأتنحى عنه ليعتليه نجلي ولي العهد الأمير فريدريك». وكانت الملكة التي توفي زوجها عام 2018 وتحظى بشعبية كبيرة، خضعت لعملية جراحية كبيرة في الظهر في فبراير، جعلتها عاجزة عن الظهور علناً حتى أبريل. وقالت مارغريت الثانية البالغة 83 عاماً «إنّ العملية الجراحية (...) أثارت تساؤلات في شأن المستقبل ومسألة ما إذا كان الوقت قد حان لنقل المسؤوليات إلى الجيل التالي».
وساهمت مارغريت الثانية التي تتولى العرش منذ وفاة والدها سنة 1972، في تحديث صورة النظام الملكي. ومنذ وفاة قريبتها إليزابيث الثانية، باتت مارغريت الملكة الوحيدة التي تحكم بلداً أوروبياً. ويُعدّ أكثر من 80 % من الدنماركيين مناصرين للملكية. وخلال السنة الفائتة، شارك الآلاف منهم في الاحتفالات لمناسبة مرور 50 عاماً على توليها العرش.
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