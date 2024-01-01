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ملكة الدنمارك مارغريت الثانية تعلن تنحيها عن العرش

1/1/2024 7:12:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬ملكة‭ ‬الدنمارك‭ ‬مارغريت‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬خطابها‭ ‬التقليدي‭ ‬لمناسبة‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭ ‬يوم‭ ‬الأحد،‭ ‬أنها‭ ‬ستتنحى‭ ‬عن‭ ‬العرش‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬يناير‭ ‬بعدما‭ ‬حكمت‭ ‬البلاد‭ ‬لـ52‭ ‬عاماً‭. ‬وفي‭ ‬كلمتها‭ ‬المتلفزة‭ ‬التي‭ ‬توجّهت‭ ‬فيها‭ ‬بأطيب‭ ‬التمنيات‭ ‬لمناسبة‭ ‬العام‭ ‬الجديد،‭ ‬قالت‭ ‬الملكة‭ ‬‮«‬في‭ ‬14‭ ‬يناير‭ ‬2024،‭ ‬وبعد‭ ‬52‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬توليي‭ ‬العرش‭ ‬خلفاً‭ ‬لوالدي‭ ‬الحبيب،‭ ‬سأتنحى‭ ‬عنه‭ ‬ليعتليه‭ ‬نجلي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الأمير‭ ‬فريدريك‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬الملكة‭ ‬التي‭ ‬توفي‭ ‬زوجها‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬وتحظى‭ ‬بشعبية‭ ‬كبيرة،‭ ‬خضعت‭ ‬لعملية‭ ‬جراحية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الظهر‭ ‬في‭ ‬فبراير،‭ ‬جعلتها‭ ‬عاجزة‭ ‬عن‭ ‬الظهور‭ ‬علناً‭ ‬حتى‭ ‬أبريل‭. ‬وقالت‭ ‬مارغريت‭ ‬الثانية‭ ‬البالغة‭ ‬83‭ ‬عاماً‭ ‬‮«‬إنّ‭ ‬العملية‭ ‬الجراحية‭ (...) ‬أثارت‭ ‬تساؤلات‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬المستقبل‭ ‬ومسألة‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الوقت‭ ‬قد‭ ‬حان‭ ‬لنقل‭ ‬المسؤوليات‭ ‬إلى‭ ‬الجيل‭ ‬التالي‮»‬‭.‬

وساهمت‭ ‬مارغريت‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬تتولى‭ ‬العرش‭ ‬منذ‭ ‬وفاة‭ ‬والدها‭ ‬سنة‭ ‬1972،‭ ‬في‭ ‬تحديث‭ ‬صورة‭ ‬النظام‭ ‬الملكي‭. ‬ومنذ‭ ‬وفاة‭ ‬قريبتها‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية،‭ ‬باتت‭ ‬مارغريت‭ ‬الملكة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬بلداً‭ ‬أوروبياً‭. ‬ويُعدّ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80 % ‭ ‬من‭ ‬الدنماركيين‭ ‬مناصرين‭ ‬للملكية‭. ‬وخلال‭ ‬السنة‭ ‬الفائتة،‭ ‬شارك‭ ‬الآلاف‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬الاحتفالات‭ ‬لمناسبة‭ ‬مرور‭ ‬50‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬توليها‭ ‬العرش‭. ‬

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