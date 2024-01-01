ملكة الدنمارك مارغريت الثانية تعلن تنحيها عن العرش

وساهمت‭ ‬مارغريت‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬تتولى‭ ‬العرش‭ ‬منذ‭ ‬وفاة‭ ‬والدها‭ ‬سنة‭ ‬1972،‭ ‬في‭ ‬تحديث‭ ‬صورة‭ ‬النظام‭ ‬الملكي‭. ‬ومنذ‭ ‬وفاة‭ ‬قريبتها‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية،‭ ‬باتت‭ ‬مارغريت‭ ‬الملكة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬بلداً‭ ‬أوروبياً‭. ‬ويُعدّ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80 % ‭ ‬من‭ ‬الدنماركيين‭ ‬مناصرين‭ ‬للملكية‭. ‬وخلال‭ ‬السنة‭ ‬الفائتة،‭ ‬شارك‭ ‬الآلاف‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬الاحتفالات‭ ‬لمناسبة‭ ‬مرور‭ ‬50‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬توليها‭ ‬العرش‭. ‬

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