إدانة محمد يونس الحائز جائزة نوبل في قضية عمالية ببنجلادش

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قال ممثلو ادعاء إن محكمة في بنجلادش قضت أمس الإثنين بسجن محمد يونس الحائز جائزة نوبل لستة أشهر بتهمة انتهاك قانون العمل في قضية يقول مؤيدوه إنها مدفوعة سياسيا.
وفاز محمد يونس (83 عاما) بجائزة نوبل للسلام عام 2006 مناصفة مع بنك جرامين بفضل عملهما على انتشال الملايين من الفقر من خلال منح قروض صغيرة تقل قيمتها عن 100 دولار للفقراء بأرياف بنجلادش مما فتح الباب أمام ما بات يعرف بمصطلح «الإقراض متناهي الصغر».
ورغم ذلك، اتهمته الشيخة حسينة رئيسة وزراء بنجلادش بامتصاص دماء الفقراء، وقال مؤيدوه إن الحكومة تحاول تشويه صورته لأنه فكر ذات مرة في تأسيس حزب سياسي منافس لحزب رابطة عوامي الذي تتزعمه حسينة.
وأُدين يونس وثلاثة موظفين آخرين من شركة جرامين تيليكوم التي أسسها يوم الإثنين بانتهاك قوانين العمل. واستجابت المحكمة لالتماس المدانين بالإفراج عنهم بكفالة مالية لحين استئناف الحكم.
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