إدانة محمد يونس الحائز جائزة نوبل في قضية عمالية ببنجلادش

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفاز‭ ‬محمد‭ ‬يونس‭ (‬83‭ ‬عاما‭) ‬بجائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للسلام‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬مناصفة‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬جرامين‭ ‬بفضل‭ ‬عملهما‭ ‬على‭ ‬انتشال‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬الفقر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منح‭ ‬قروض‭ ‬صغيرة‭ ‬تقل‭ ‬قيمتها‭ ‬عن‭ ‬100‭ ‬دولار‭ ‬للفقراء‭ ‬بأرياف‭ ‬بنجلادش‭ ‬مما‭ ‬فتح‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬ما‭ ‬بات‭ ‬يعرف‭ ‬بمصطلح‭ ‬‮«‬الإقراض‭ ‬متناهي‭ ‬الصغر‮»‬‭.‬

ورغم‭ ‬ذلك،‭ ‬اتهمته‭ ‬الشيخة‭ ‬حسينة‭ ‬رئيسة‭ ‬وزراء‭ ‬بنجلادش‭ ‬بامتصاص‭ ‬دماء‭ ‬الفقراء،‭ ‬وقال‭ ‬مؤيدوه‭ ‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬تحاول‭ ‬تشويه‭ ‬صورته‭ ‬لأنه‭ ‬فكر‭ ‬ذات‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬حزب‭ ‬سياسي‭ ‬منافس‭ ‬لحزب‭ ‬رابطة‭ ‬عوامي‭ ‬الذي‭ ‬تتزعمه‭ ‬حسينة‭. ‬

وأُدين‭ ‬يونس‭ ‬وثلاثة‭ ‬موظفين‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬جرامين‭ ‬تيليكوم‭ ‬التي‭ ‬أسسها‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬بانتهاك‭ ‬قوانين‭ ‬العمل‭. ‬واستجابت‭ ‬المحكمة‭ ‬لالتماس‭ ‬المدانين‭ ‬بالإفراج‭ ‬عنهم‭ ‬بكفالة‭ ‬مالية‭ ‬لحين‭ ‬استئناف‭ ‬الحكم‭. ‬