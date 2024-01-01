الهند تطلق أول قمر اصطناعي لدراسة الثقوب السوداء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أطلقت الهند أول أقمارها الاصطناعية أمس الإثنين، لدراسة الثقوب السوداء فيما تسعى إلى تعميق جهود استكشاف الفضاء قبل إرسال مهمة مأهولة طموحة العام المقبل. وقال إس. سومانات، رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية، إنه جرى إطلاق المركبة المسماة «إكس راي بولاريمتر ستالايت»، إلى مدار يبعد مسافة 350 كيلومترا من جزيرة قريبة من الميناء الفضائي الرئيسي بالهند سريهاريكوتا، قبالة ولاية أندرا براديش بجنوب البلاد. وسوف يجري القمر الاصطناعي الذي يبلغ وزنه نحو 470 كيلوجراما، أبحاثا على الأشعة السينية التي تنبعث من نحو 50 جسما سماويا بمساعدة حمولتين صنعتهما منظمة أبحاث الفضاء الهندية ومعهد أبحاث آخر مقره بنجالور.
وأطلقت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) مهمة مماثلة في 2021 للإجابة عن أسئلة مثل سبب دوران الثقوب السوداء، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
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