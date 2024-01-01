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الهند تطلق أول قمر اصطناعي لدراسة الثقوب السوداء

1/1/2024 7:12:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أطلقت‭ ‬الهند‭ ‬أول‭ ‬أقمارها‭ ‬الاصطناعية‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين،‭ ‬لدراسة‭ ‬الثقوب‭ ‬السوداء‭ ‬فيما‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تعميق‭ ‬جهود‭ ‬استكشاف‭ ‬الفضاء‭ ‬قبل‭ ‬إرسال‭ ‬مهمة‭ ‬مأهولة‭ ‬طموحة‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭. ‬وقال‭ ‬إس‭. ‬سومانات،‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬أبحاث‭ ‬الفضاء‭ ‬الهندية،‭ ‬إنه‭ ‬جرى‭ ‬إطلاق‭ ‬المركبة‭ ‬المسماة‭ ‬‮«‬إكس‭ ‬راي‭ ‬بولاريمتر‭ ‬ستالايت‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬مدار‭ ‬يبعد‭ ‬مسافة‭ ‬350‭ ‬كيلومترا‭ ‬من‭ ‬جزيرة‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬الميناء‭ ‬الفضائي‭ ‬الرئيسي‭ ‬بالهند‭ ‬سريهاريكوتا،‭ ‬قبالة‭ ‬ولاية‭ ‬أندرا‭ ‬براديش‭ ‬بجنوب‭ ‬البلاد‭. ‬وسوف‭ ‬يجري‭ ‬القمر‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬وزنه‭ ‬نحو‭ ‬470‭ ‬كيلوجراما،‭ ‬أبحاثا‭ ‬على‭ ‬الأشعة‭ ‬السينية‭ ‬التي‭ ‬تنبعث‭ ‬من‭ ‬نحو‭ ‬50‭ ‬جسما‭ ‬سماويا‭ ‬بمساعدة‭ ‬حمولتين‭ ‬صنعتهما‭ ‬منظمة‭ ‬أبحاث‭ ‬الفضاء‭ ‬الهندية‭ ‬ومعهد‭ ‬أبحاث‭ ‬آخر‭ ‬مقره‭ ‬بنجالور‭. ‬

وأطلقت‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأمريكية‭ (‬ناسا‭) ‬مهمة‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬2021‭ ‬للإجابة‭ ‬عن‭ ‬أسئلة‭ ‬مثل‭ ‬سبب‭ ‬دوران‭ ‬الثقوب‭ ‬السوداء،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬بلومبرج‭ ‬للأنباء‭. ‬

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