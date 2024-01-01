فتاة باكستانية تقتل شقيقتها خلال تسجيل مقطع فيديو على ((تيك توك))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ووقع‭ ‬الحادث‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬صغيرة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬جوجرات‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬البنجاب‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭ ‬وتكتمت‭ ‬الأسرة‭ ‬على‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬البداية‭. ‬

وتشير‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشقيقة‭ ‬الكبرى‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬19‭ ‬عاما‭ ‬تشاجرت‭ ‬مع‭ ‬شقيقتها‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬14‭ ‬عاما‭ ‬بسبب‭ ‬تصوير‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬تيك‭ ‬توك‭. ‬ونقلت‭ ‬الأسرة‭ ‬الفتاة‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬لكنها‭ ‬لقيت‭ ‬حتفها‭ ‬متأثرة‭ ‬بالرصاصة‭ ‬القاتلة‭ ‬التي‭ ‬أصابت‭ ‬رقبتها‭.‬

وقال‭ ‬محمد‭ ‬نصير‭ ‬من‭ ‬شرطة‭ ‬ساراي‭ ‬الامجير‭ ‬الذي‭ ‬يحقق‭ ‬في‭ ‬القضية،‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭)‬،‭ ‬أمس‭: ‬‮«‬يبدو‭ ‬أن‭ (‬إطلاق‭ ‬النار‭) ‬كان‭ ‬حادثا،‭ ‬ولكن‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬السابق‭ ‬لأوانه‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬استنتاجات‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬نصير‭ ‬أن‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬توجهوا‭ ‬إلى‭ ‬مسرح‭ ‬الجريمة‭ ‬وجمعوا‭ ‬الأدلة‭.‬

وقال‭ ‬نصير‭: ‬‮«‬نبحث‭ ‬عن‭ ‬الفتاة‭ ‬التي‭ ‬يزعم‭ ‬أنها‭ ‬أطلقت‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬شقيقتها‭ ‬الصغرى‮»‬‭.‬

وهذه‭ ‬ليست‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يفقد‭ ‬فيها‭ ‬شخص‭ ‬صغير‭ ‬السن‭ ‬حياته‭ ‬أثناء‭ ‬التسجيل‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬تيك‭ ‬توك‭.‬

وحاولت‭ ‬السلطات‭ ‬الباكستانية‭ ‬تنظيم‭ ‬منصة‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬وحظرتها‭ ‬مرارا‭ ‬وتكرارا‭ ‬بسبب‭ ‬المخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬المحتوى‭ ‬غير‭ ‬المناسب‭.‬