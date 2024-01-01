سمكة تقتل رجلا في هاواي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قضى رجل في التاسعة والثلاثين من هاواي متأثرا بجروح أصيب بها جرّاء تعرّضه لهجوم من سمكة قرش في البحر قبالة ماوي في هاواي، على ما أفادت الشرطة المحلية.
وأوضحت شرطة ماوي في بيان أن السمكة هاجمت جايسن كارتر صباح السبت فيما كان يمارس ركوب الأمواج، بحسب وسائل الإعلام المحلية.
وحضرت الشرطة إلى موقع الحادث وتولى المسعفون نقله بدراجة مائية (جِت سكي) إلى الشاطئ.
وأكدت الشرطة في بيانها أن «إسعافات أولية أجريت له لدى وصوله إلى اليابسة» ريثما يُنقل إلى المستشفى، لكنّه «ما لبث أن فارق الحياة لاحقاً متأثراً بجروحه».
وأغلقت السلطات الشاطئ ووضعت لافتات تحذيرية من وجود أسماك القرش.
وأشارت صحيفة «هاواي نيوز ناو» إلى أن هذا الحادث هو أول هجوم لأسماك القرش يسفر عن ضحايا في بحر هاواي عام 2023.
MENAFN01012024000055011008ID1107674725
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.