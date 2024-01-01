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سمكة تقتل رجلا في هاواي

1/1/2024 7:12:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قضى‭ ‬رجل‭ ‬في‭ ‬التاسعة‭ ‬والثلاثين‭ ‬من‭ ‬هاواي‭ ‬متأثرا‭ ‬بجروح‭ ‬أصيب‭ ‬بها‭ ‬جرّاء‭ ‬تعرّضه‭ ‬لهجوم‭ ‬من‭ ‬سمكة‭ ‬قرش‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬قبالة‭ ‬ماوي‭ ‬في‭ ‬هاواي،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬الشرطة‭ ‬المحلية‭.‬

وأوضحت‭ ‬شرطة‭ ‬ماوي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬السمكة‭ ‬هاجمت‭ ‬جايسن‭ ‬كارتر‭ ‬صباح‭ ‬السبت‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬يمارس‭ ‬ركوب‭ ‬الأمواج،‭ ‬بحسب‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلية‭. ‬

وحضرت‭ ‬الشرطة‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬الحادث‭ ‬وتولى‭ ‬المسعفون‭ ‬نقله‭ ‬بدراجة‭ ‬مائية‭ (‬جِت‭ ‬سكي‭) ‬إلى‭ ‬الشاطئ‭.‬

وأكدت‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬بيانها‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إسعافات‭ ‬أولية‭ ‬أجريت‭ ‬له‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬اليابسة‮»‬‭ ‬ريثما‭ ‬يُنقل‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى،‭ ‬لكنّه‭ ‬‮«‬ما‭ ‬لبث‭ ‬أن‭ ‬فارق‭ ‬الحياة‭ ‬لاحقاً‭ ‬متأثراً‭ ‬بجروحه‮»‬‭. ‬

وأغلقت‭ ‬السلطات‭ ‬الشاطئ‭ ‬ووضعت‭ ‬لافتات‭ ‬تحذيرية‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬أسماك‭ ‬القرش‭.‬

وأشارت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬هاواي‭ ‬نيوز‭ ‬ناو‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‭ ‬هو‭ ‬أول‭ ‬هجوم‭ ‬لأسماك‭ ‬القرش‭ ‬يسفر‭ ‬عن‭ ‬ضحايا‭ ‬في‭ ‬بحر‭ ‬هاواي‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

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