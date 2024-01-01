لأول مرة منذ طلاقها من براد بيت.. أنجلينا جولي تعيش قصة حب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وهذه‭ ‬العلاقة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬لجولي‭ -‬48‭ ‬سنة‭-‬‭ ‬منذ‭ ‬طلاقها‭ ‬من‭ ‬بيت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬بعد‭ ‬ارتباط‭ ‬دام‭ ‬نحو‭ ‬12‭ ‬عاماً،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬‮«‬العربية‭ ‬نت‮»‬‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬ميل‮»‬‭ ‬البريطانية‭.‬

كما‭ ‬شوهد‭ ‬الثنائي‭ ‬معًا‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مناسبات‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وتم‭ ‬التقاط‭ ‬صور‭ ‬لهما‭ ‬مؤخرًا‭ ‬وهما‭ ‬يتناولان‭ ‬العشاء‭ ‬في‭ ‬ميلانو‭ ‬بإيطاليا‭.‬

وكانت‭ ‬جولي‭ ‬صريحة‭ ‬بشأن‭ ‬رغبتها‭ ‬في‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬الحب‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬قائلة‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬سابقة‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬تتطلع‭ ‬إلى‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

يعتبر‭ ‬أكالا،‭ ‬واسمه‭ ‬الحقيقي‭ ‬جيمس‭ ‬كينغسلي‭ ‬ماكلين‭ ‬دالي،‭ ‬مغني‭ ‬راب‭ ‬وشاعرا‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬1983،‭ ‬بدأ‭ ‬مسيرته‭ ‬الموسيقية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2006،‭ ‬وأصدر‭ ‬ألبومه‭ ‬الأول‭ ‬ «Freedom of Speech» ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2008‭.‬

كما‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬ترشيح‭ ‬لجائزة‭ ‬جرامي‭ ‬عن‭ ‬ألبومه‭ ‬الثالث‭ ‬ «The Thieves Banquet» في‭ ‬عام‭ ‬2015‭.‬

وهو‭ ‬أيضا‭ ‬ناشط‭ ‬سياسي،‭ ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬دعمه‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والتغير‭ ‬المناخي‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أنجلينا‭ ‬تقدمت‭ ‬بطلب‭ ‬للطلاق‭ ‬من‭ ‬براد‭ ‬بيت‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬سبتمبر‭ ‬عام‭ ‬2016‭.‬

ولدى‭ ‬أنجلينا‭ ‬6‭ ‬أبناء،‭ ‬منهم‭ ‬توأم‭ ‬نوكس‭ ‬وفيفيان‭ ‬15‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬زوجها‭ ‬السابق‭ ‬براد‭ ‬بيت،‭ ‬والذي‭ ‬أنجبت‭ ‬منه‭ ‬أيضا‭ ‬شيلوه‭ ‬17‭ ‬عاما‭ ‬بجانب‭ ‬أبنائها‭ ‬بالتبني،‭ ‬الذين‭ ‬تبنتهم‭ ‬خلال‭ ‬ارتباطها‭ ‬بالنجم‭ ‬الشهير،‭ ‬وهم‭ ‬مادوكس‭ - ‬22‭ ‬عاما‭ - ‬وباكس‭ - ‬20‭ ‬عاما‭ - ‬وزهرة‭ - ‬18‭ ‬عاما‭-.‬