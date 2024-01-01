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انطلاق المؤتمر الأول لمجلس الإنعاش العربي

1/1/2024 7:12:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) انطلقت‭ ‬فعاليات‭ ‬المؤتمر‭ ‬العلمي‭ ‬الأول‭ ‬لمجلس‭ ‬الإنعاش‭ ‬العربي‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬نجتمع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحياة‮»‬،‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬بفندق‭ ‬ماريوت‭ ‬بمنطقة‭ ‬الجداف‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬وقد‭ ‬استمر‭ ‬المؤتمر‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬متتالية‭ ‬بحضور‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬العرب‭ ‬والأجانب،‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬المختصين‭ ‬والاستشاريين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الإنعاش‭ ‬القلبي‭ ‬ونخبة‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المجلس‭ ‬العربي‭ ‬للإنعاش

وتضمنت‭ ‬الفعاليات‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬تدريبية‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬مسعفنا‭ ‬العربي‭ ‬الصغير‭ ‬الذي‭ ‬شاركت‭ ‬به‭ ‬مؤسسة‭ ‬شي‭ ‬ميديك‭ ‬للتدريب‭ ‬بأفضل‭ ‬مدربيها‭ ‬كوتش‭ ‬فاطمة‭ ‬أحمد‭ ‬وكوتش‭ ‬حسنية‭ ‬كريمي‭ ‬المدربتين‭ ‬اللتين‭ ‬تم‭ ‬اختيارهما‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬منهاج‭ ‬البرنامج‭ ‬وتدريبية‭ ‬وذلك‭ ‬لخبرتهما‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬قفزة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تعليم‭ ‬الإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إدماجه‭ ‬في‭ ‬المقررات‭ ‬الدراسية‭ ‬لطلبة‭ ‬المدارس،‭ ‬ثم‭ ‬انطلقت‭ ‬أعمال‭ ‬المؤتمر‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين‭ ‬وقد‭ ‬عقد‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬الحجيلي‭ ‬ورشة‭ ‬تدريبية‭ ‬لتدريب‭ ‬المدربين‭ ‬المكفوفين‭ ‬وكانت‭ ‬شي‭ ‬ميديك‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬الطاقم‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬الفخر‭ ‬بمشاركة‭ ‬الدورة‭ ‬والمساعدة‭ ‬فيها‭.‬

ويهدف‭ ‬المؤتمر‭ ‬إلى‭ ‬استعراض‭ ‬ومناقشة‭ ‬أحدث‭ ‬الإرشادات‭ ‬العالمية‭ ‬والعلمية‭ ‬حول‭ ‬الإنعاش‭ ‬القلبي‭ ‬الرئوي‭ (‬ CPR ‭) ‬والرعاية‭ ‬القلبية‭ ‬الوعائية‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬الطارئة‏،‎‭ ‬والتي‭ ‬تُشكِّل‭ ‬الأساس‭ ‬لبروتوكولات‭ ‬إنقاذ‭ ‬الحياة‭ ‬التي‭ ‬يتبعها‭ ‬أخصائيو‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والمستشفيات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

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