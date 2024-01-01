انطلاق المؤتمر الأول لمجلس الإنعاش العربي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الأول لمجلس الإنعاش العربي تحت شعار «نجتمع من أجل الحياة»، في ختام عام 2023 بفندق ماريوت بمنطقة الجداف في دبي وقد استمر المؤتمر مدة ثلاثة أيام متتالية بحضور نخبة من الأطباء العرب والأجانب، وغيرهم من المختصين والاستشاريين في مجالات الإنعاش القلبي ونخبة من مجلس إدارة المجلس العربي للإنعاش
وتضمنت الفعاليات ورش عمل تدريبية في اليوم الأول من ضمنها مسعفنا العربي الصغير الذي شاركت به مؤسسة شي ميديك للتدريب بأفضل مدربيها كوتش فاطمة أحمد وكوتش حسنية كريمي المدربتين اللتين تم اختيارهما للعمل على منهاج البرنامج وتدريبية وذلك لخبرتهما في هذا المجال الذي يعد قفزة نوعية في مجال تعليم الإسعافات الأولية والعمل على إدماجه في المقررات الدراسية لطلبة المدارس، ثم انطلقت أعمال المؤتمر على مدى يومين وقد عقد الدكتور سعد الحجيلي ورشة تدريبية لتدريب المدربين المكفوفين وكانت شي ميديك جزءا من الطاقم الذي كان له الفخر بمشاركة الدورة والمساعدة فيها.
ويهدف المؤتمر إلى استعراض ومناقشة أحدث الإرشادات العالمية والعلمية حول الإنعاش القلبي الرئوي ( CPR ) والرعاية القلبية الوعائية في الحالات الطارئة، والتي تُشكِّل الأساس لبروتوكولات إنقاذ الحياة التي يتبعها أخصائيو الرعاية الصحية والمستشفيات والمؤسسات في شتى أنحاء العالم.
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