بروفيسور غفران جاسم تجيب كيف تحافظ المرأة على صحتها؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كيف‭ ‬للمرأة‭ ‬أن‭ ‬تحافظ‭ ‬على‭ ‬صحتها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مراحل‭ ‬العمر‭ ‬ستجيب‭ ‬عنه‭ ‬بالتفصيل‭ ‬البروفيسور‭ ‬غفران‭ ‬جاسم‭ ‬بروفيسور‭ ‬مشارك‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬طب‭ ‬الأسرة‭ ‬والمجتمع‭ ‬في‭ ‬الكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين‭ ‬الأيرلندية‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭ ‬

* ما‭ ‬أهم‭ ‬مشاكل‭ ‬صحة‭ ‬المرأة؟

‭- ‬تختلف‭ ‬المشاكل‭ ‬الصحية‭ ‬باختلاف‭ ‬عمر‭ ‬المرأة‭. ‬ولكن‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬تعتبر‭ ‬أورام‭ ‬الثدي‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الأورام‭ ‬شيوعا‭ ‬عند‭ ‬المرأة‭ ‬وكذلك‭ ‬أورام‭ ‬الجهاز‭ ‬التناسلي‭ ‬مثل‭ ‬عنق‭ ‬الرحم‭ ‬والرحم‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المشاكل‭ ‬الصحية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بزيادة‭ ‬الوزن‭ ‬ونمط‭ ‬الحياة‭ ‬غير‭ ‬الصحي‭ ‬مثل‭ ‬مرض‭ ‬السكر‭ ‬والضغط‭ ‬وارتفاع‭ ‬الدهون‭. ‬وهناك‭ ‬مشاكل‭ ‬صحية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بانقطاع‭ ‬الطمث‭ ‬لدى‭ ‬النساء‭ ‬مثل‭ ‬هشاشة‭ ‬العظام‭ ‬وأمراض‭ ‬القلب‭ ‬والجلطات‭. ‬ولا‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نغفل‭ ‬عن‭ ‬الأمراض‭ ‬النفسية‭ ‬مثل‭ ‬التوتر‭ ‬والاكتئاب‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬المشاكل‭ ‬الصحية‭ ‬لدى‭ ‬النساء‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭. ‬

* ما‭ ‬أهم‭ ‬الفحوصات‭ ‬الوقائية‭ ‬لصحة‭ ‬المرأة؟

‭- ‬الفحوصات‭ ‬الوقائية‭ ‬أيضا‭ ‬تختلف‭ ‬باختلاف‭ ‬عمر‭ ‬المرأة‭ ‬فمثلا‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬العشرين‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تحتاجه‭ ‬المرأة‭ ‬هو‭ ‬الفحص‭ ‬الذاتي‭ ‬الشهري‭ ‬للثدي‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الفحص‭ ‬السنوي‭ ‬الإكلينيكي‭ ‬للثدي‭ ‬كما‭ ‬ننصح‭ ‬بعمل‭ ‬فحص‭ ‬الضغط‭ ‬والسكر‭ ‬والدهون‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬ما‭ ‬نشهده‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬الوزن‭ ‬وازدياد‭ ‬في‭ ‬أنماط‭ ‬الحياة‭ ‬غير‭ ‬الصحية‭. ‬

في‭ ‬عمر‭ ‬الثلاثين‭ ‬ننصح‭ ‬المرأة‭ ‬بعمل‭ ‬مسحة‭ ‬عنق‭ ‬الرحم‭ ‬كل‭ ‬3‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ (‬على‭ ‬حسب‭ ‬نوع‭ ‬الفحص‭ ‬المستخدم‭) ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬سبق‭ ‬ذكره‭ ‬من‭ ‬الفحوصات‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬العشرين‭. ‬

أما‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬الأربعين‭ ‬فينصح‭ ‬بعمل‭ ‬الفحص‭ ‬الدوري‭ ‬للثدي‭ ‬باستخدام‭ ‬أشعة‭ ‬الماموغرام‭ (‬أو‭ ‬غيرها‭ ‬يحددها‭ ‬الطبيب‭ ‬حسب‭ ‬عوامل‭ ‬الخطورة‭)‬،‭ ‬فحص‭ ‬عنق‭ ‬الرحم‭ ‬باستخدام‭ ‬المسحة،‭ ‬فحص‭ ‬للسكر‭ ‬والضغط‭ ‬والدهون،‭ ‬فحص‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ (‬عن‭ ‬طريق‭ ‬بعض‭ ‬الأسئلة‭ ‬المعتمدة‭ ‬لتشخيص‭ ‬الاضطرابات‭ ‬النفسية‭).‬

في‭ ‬عمر‭ ‬الخمسين‭ ‬فما‭ ‬فوق‭ ‬ننصح‭ ‬بعمل‭ ‬فحص‭ ‬هشاشة‭ ‬العظام‭ ‬وسلامة‭ ‬القلب‭ ‬والفحص‭ ‬المبكر‭ ‬لأورام‭ ‬القولون‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬سبق‭ ‬ذكره‭ ‬من‭ ‬فحوصات‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬الأربعين‭.‬

وبشكل‭ ‬عام‭ ‬فحص‭ ‬فيتامين‭ ‬دال‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬الأساسيات‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬ارتباطه‭ ‬كعامل‭ ‬خطورة‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬وفي‭ ‬ضوء‭ ‬النسب‭ ‬المتدنية‭ ‬للفيتامين‭ ‬في‭ ‬منطقتنا‭ ‬العربية‭.‬

جميع‭ ‬ما‭ ‬سبق‭ ‬ذكره‭ ‬من‭ ‬فحوصات‭ ‬نوصي‭ ‬بها‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬لم‭ ‬تشتك‭ ‬المرأة‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬أعراض‭. ‬في‭ ‬حال‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬أعراض‭ ‬أو‭ ‬تاريخ‭ ‬عائلي‭ ‬بأمراض‭ ‬أو‭ ‬أورام‭ ‬معينة‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬مراجعة‭ ‬الطبيب‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬العمر‭ ‬وذلك‭ ‬لتحديد‭ ‬الفحوصات‭ ‬المناسبة‭ ‬والتشخيص‭ ‬المبكر‭ ‬والعلاج‭.‬

* هل‭ ‬هناك‭ ‬لقاحات‭ ‬ضرورية‭ ‬للسيدات‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬معين؟

‭- ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اللقاحات‭ ‬في‭ ‬الطفولة‭ ‬هناك‭ ‬لقاحات‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬أخذها‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الحمل‭ ‬مثل‭ ‬التيتانوس‭ (‬التسمم‭) ‬والأنفلونزا،‭ ‬وأيضا‭ ‬تم‭ ‬مؤخرا‭ ‬إطلاق‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬اللقاحات‭ ‬والتي‭ ‬تقي‭ ‬من‭ ‬سرطان‭ ‬عنق‭ ‬الرحم‭ ‬وهو‭ ‬لقاح‭ ‬فيروس‭ ‬الورم‭ ‬الحليمي‭ ‬يعطى‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬9‭-‬11‭ ‬سنة‭ ‬فما‭ ‬فوق‭ ‬للجنسين‭ ‬وهو‭ ‬لقاح‭ ‬ضروري‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬سرطان‭ ‬عنق‭ ‬الرحم‭ ‬والثآليل‭ ‬الجنسية‭ ‬ولكن‭ ‬تقل‭ ‬فاعليته‭ ‬مع‭ ‬تقدم‭ ‬العمر‭ ‬بسبب‭ ‬زيادة‭ ‬فرص‭ ‬تعرض‭ ‬المرأة‭ ‬لهذا‭ ‬الفيروس‭ ‬مع‭ ‬تقدم‭ ‬العمر‭.‬

وللنساء‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬الخمسين‭ ‬أو‭ ‬المصابات‭ ‬بأمراض‭ ‬مزمنة‭ (‬في‭ ‬أي‭ ‬عمر‭) ‬مثل‭ ‬مرض‭ ‬السكر‭ ‬والربو‭ ‬مثلا‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬أخذ‭ ‬لقاح‭ ‬الأنفلونزا‭ ‬الموسمي‭ ‬لقاح‭ ‬الالتهاب‭ ‬الرئوي‭ ‬ولقاح‭ ‬الكوفيد‭.‬

* كيف‭ ‬نحافظ‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬المرأة‭ ‬بشكل‭ ‬عام؟

‭- ‬من‭ ‬أهم‭ ‬وأفضل‭ ‬الطرق‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬المرأة‭ ‬هي‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬صحي‭ ‬ووزن‭ ‬مثالي‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬المواظبة‭ ‬على‭ ‬الأكل‭ ‬الصحي‭ ‬الغني‭ ‬بالخضراوات‭ ‬والفواكه‭ ‬وممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬بمعدل‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬الأسبوع،‭ ‬أخذ‭ ‬قسط‭ ‬كاف‭ ‬من‭ ‬النوم‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬7‭ ‬ساعات‭ ‬في‭ ‬اليوم،‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬التدخين‭ ‬بجميع‭ ‬أنواعه‭ ‬والالتزام‭ ‬بالفحوصات‭ ‬الدورية‭ ‬والفحص‭ ‬المبكر‭ ‬كما‭ ‬ذكرنا‭ ‬سابقا‭.‬