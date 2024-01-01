بروفيسور غفران جاسم تجيب كيف تحافظ المرأة على صحتها؟

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- Akhbar Al Khaleej) المحافظة على صحة المرأة تعتمد على عدة عوامل من أجل الوقاية وتحسين نمط الحياة فكلما تقدمت المرأة في العمر تظهر بعض المشكلات الصحية.
كيف للمرأة أن تحافظ على صحتها في مختلف مراحل العمر ستجيب عنه بالتفصيل البروفيسور غفران جاسم بروفيسور مشارك رئيس قسم طب الأسرة والمجتمع في الكلية الملكية للجراحين الأيرلندية جامعة البحرين الطبية
* ما أهم مشاكل صحة المرأة؟
- تختلف المشاكل الصحية باختلاف عمر المرأة. ولكن بشكل عام تعتبر أورام الثدي من أكثر الأورام شيوعا عند المرأة وكذلك أورام الجهاز التناسلي مثل عنق الرحم والرحم. بالإضافة إلى المشاكل الصحية المرتبطة بزيادة الوزن ونمط الحياة غير الصحي مثل مرض السكر والضغط وارتفاع الدهون. وهناك مشاكل صحية مرتبطة بانقطاع الطمث لدى النساء مثل هشاشة العظام وأمراض القلب والجلطات. ولا يمكننا أن نغفل عن الأمراض النفسية مثل التوتر والاكتئاب والتي تعد من أكثر المشاكل الصحية لدى النساء بشكل خاص.
* ما أهم الفحوصات الوقائية لصحة المرأة؟
- الفحوصات الوقائية أيضا تختلف باختلاف عمر المرأة فمثلا في سن العشرين كل ما تحتاجه المرأة هو الفحص الذاتي الشهري للثدي بالإضافة إلى الفحص السنوي الإكلينيكي للثدي كما ننصح بعمل فحص الضغط والسكر والدهون على الأقل مرة واحدة وذلك في ضوء ما نشهده من زيادة الوزن وازدياد في أنماط الحياة غير الصحية.
في عمر الثلاثين ننصح المرأة بعمل مسحة عنق الرحم كل 3 إلى 5 سنوات (على حسب نوع الفحص المستخدم) بالإضافة إلى ما سبق ذكره من الفحوصات في عمر العشرين.
أما في عمر الأربعين فينصح بعمل الفحص الدوري للثدي باستخدام أشعة الماموغرام (أو غيرها يحددها الطبيب حسب عوامل الخطورة)، فحص عنق الرحم باستخدام المسحة، فحص للسكر والضغط والدهون، فحص الصحة النفسية (عن طريق بعض الأسئلة المعتمدة لتشخيص الاضطرابات النفسية).
في عمر الخمسين فما فوق ننصح بعمل فحص هشاشة العظام وسلامة القلب والفحص المبكر لأورام القولون بالإضافة إلى كل ما سبق ذكره من فحوصات في عمر الأربعين.
وبشكل عام فحص فيتامين دال يعتبر من الأساسيات في ضوء ارتباطه كعامل خطورة في الكثير من الأمراض وفي ضوء النسب المتدنية للفيتامين في منطقتنا العربية.
جميع ما سبق ذكره من فحوصات نوصي بها حتى لو لم تشتك المرأة من أي أعراض. في حال كان هناك أي أعراض أو تاريخ عائلي بأمراض أو أورام معينة لابد من مراجعة الطبيب بغض النظر عن العمر وذلك لتحديد الفحوصات المناسبة والتشخيص المبكر والعلاج.
* هل هناك لقاحات ضرورية للسيدات في عمر معين؟
- بالإضافة إلى اللقاحات في الطفولة هناك لقاحات لابد من أخذها في فترة الحمل مثل التيتانوس (التسمم) والأنفلونزا، وأيضا تم مؤخرا إطلاق واحد من أهم اللقاحات والتي تقي من سرطان عنق الرحم وهو لقاح فيروس الورم الحليمي يعطى من عمر 9-11 سنة فما فوق للجنسين وهو لقاح ضروري جدا في الوقاية من سرطان عنق الرحم والثآليل الجنسية ولكن تقل فاعليته مع تقدم العمر بسبب زيادة فرص تعرض المرأة لهذا الفيروس مع تقدم العمر.
وللنساء في عمر الخمسين أو المصابات بأمراض مزمنة (في أي عمر) مثل مرض السكر والربو مثلا لابد من أخذ لقاح الأنفلونزا الموسمي لقاح الالتهاب الرئوي ولقاح الكوفيد.
* كيف نحافظ على صحة المرأة بشكل عام؟
- من أهم وأفضل الطرق للحفاظ على صحة المرأة هي المحافظة على نمط حياة صحي ووزن مثالي وذلك عن طريق المواظبة على الأكل الصحي الغني بالخضراوات والفواكه وممارسة الرياضة بمعدل لا يقل عن نصف ساعة ثلاث مرات في الأسبوع، أخذ قسط كاف من النوم مدة لا تقل عن 7 ساعات في اليوم، الامتناع عن التدخين بجميع أنواعه والالتزام بالفحوصات الدورية والفحص المبكر كما ذكرنا سابقا.
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