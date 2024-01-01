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في انطلاق الجولة العاشرة من دوري زينالأهلي يواجه المدينة.. والحالة يقابل البحرين

1/1/2024 7:12:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الجولة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬وتقام‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬مباراتان‭ ‬تجمع‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬الأهلي‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً،‭ ‬وتليها‭ ‬عند‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءَ‭ ‬مواجهة‭ ‬ثانية‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬الحالة‭ ‬والبحرين‭. ‬وتشهد‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬غدا‭ ‬الأربعاء‭ ‬لقاء‭ ‬المحرق‭ ‬وسماهيج،‭ ‬ويليه‭ ‬لقاء‭ ‬الاتحاد‭ ‬والنويدرات،‭ ‬فيما‭ ‬تتجه‭ ‬كل‭ ‬الأنظار‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬الخميس‭ ‬بين‭ ‬المنامة‭ ‬والنجمة‭.‬

ويترقب‭ ‬الجميع‭ ‬ما‭ ‬ستسفر‭ ‬عنه‭ ‬نتائج‭ ‬المباريات،‭ ‬وسيكون‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬أعصابه‭ ‬ينتظر‭ ‬الهدية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وضع‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬مأزق‭ ‬حقيقي،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬المحرق‭ ‬قررت‭ ‬إجراء‭ ‬تغيير‭ ‬بإعفاء‭ ‬المدرب‭ ‬أحمد‭ ‬جان‭ ‬وإسناد‭ ‬المهمة‭ ‬للمدرب‭ ‬صالح‭ ‬الحداد‭.‬


الأهلي‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى

لا‭ ‬يخشى‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬من‭ ‬التعثر‭ ‬في‭ ‬مواجهته‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬مدينة،‭ ‬اليوم‭ ‬يبحث‭ ‬الأهلي‭ ‬عن‭ ‬الفوز‭ ‬السادس‭ ‬لتأكيد‭ ‬التأهل‭ ‬المتوقع‭ ‬والمنطقي،‭ ‬ويتفوق‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬وهو‭ ‬المرشح‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬متذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬فريق‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬أي‭ ‬انتصار‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات‭ ‬لعبها‭.‬

ويقود‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬المدرب‭ ‬المساعد‭ ‬أحمد‭ ‬ميرزا،‭ ‬بعد‭ ‬استقالة‭ ‬التركي‭ ‬أنداك‭ ‬ياييسيير‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يقاوم‭ ‬العرض‭ ‬الألماني‭ ‬وطار‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬هناك‭ ‬ليضرب‭ ‬عصفورين‭ ‬بحجر‭ ‬واحد،‭ ‬حيث‭ ‬سيدرب‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬ويكون‭ ‬مع‭ ‬أسرته‭ ‬التي‭ ‬تقيم‭ ‬هناك‭.‬

ويضم‭ ‬الأهلي‭ ‬بين‭ ‬صفوفه‭ ‬محترفين‭ ‬اثنين،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحليين‭ ‬النجوم‭ ‬وأصحاب‭ ‬الخبرة،‭ ‬ولذلك‭ ‬كل‭ ‬الترشيحات‭ ‬تنصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬الأهلي‭.‬

في‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬يقود‭ ‬فريق‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬حمد‭ ‬إسماعيل‭ ‬ويسعى‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يضم‭ ‬أي‭ ‬محترف‭ ‬أجنبي‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬انتصار‭ ‬معنوي‭ ‬والظهور‭ ‬بالمستوى‭ ‬اللائق‭.‬

ويدخل‭ ‬الأهلي‭ ‬اللقاء‭ ‬برصيد‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬انتصارات‭ ‬وثلاث‭ ‬هزائم،‭ ‬بينما‭ ‬يمتلك‭ ‬المدينة‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬ثماني‭ ‬هزائم‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬انتصار‭.‬

علما‭ ‬أن‭ ‬الأهلي‭ ‬لم‭ ‬يضمن‭ ‬التأهل‭ ‬بعد‭ ‬وهو‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬المدينة‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬البحرين‭ ‬لحسم‭ ‬التأهل‭ ‬رسميا‭.‬


الحالة‭ ‬والبحرين

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني‭ ‬يبحث‭ ‬فريق‭ ‬الحالة‭ ‬عن‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬البحرين‭ ‬لحسم‭ ‬التأهل‭ ‬رسميا‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية‭ ‬دون‭ ‬انتظار‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬الصعبة‭ ‬أمام‭ ‬المحرق‭.‬

ويبدو‭ ‬الحالة‭ ‬مرشحا‭ ‬فوق‭ ‬العادة‭ ‬لتجاوز‭ ‬عقبة‭ ‬البحرين،‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬الفوارق‭ ‬الكبيرة‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭.‬

ويتمتع‭ ‬الحالة‭ ‬بالاستقرار‭ ‬والتجانس‭ ‬ولديه‭ ‬محترفان‭ ‬اثنان‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المميزين،‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬البحرين‭ ‬الذي‭ ‬مر‭ ‬بمرحلة‭ ‬حرجة‭ ‬واستبدال‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬واللاعبين‭ ‬دفعة‭ ‬واحدة،‭ ‬بعد‭ ‬الإضراب‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬النويدرات‭ ‬التي‭ ‬تخلف‭ ‬عن‭ ‬حضورها‭.‬

ويقود‭ ‬الحالة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬عقيل‭ ‬ميلاد‭ ‬الذي‭ ‬سيرمي‭ ‬بكل‭ ‬أوراقه‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬وضمان‭ ‬التأهل،‭ ‬ولديه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬الدفاعية‭ ‬والهجومية،‭ ‬وقد‭ ‬قدم‭ ‬الحالة‭ ‬مستويات‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وخسر‭ ‬مباراتين‭ ‬فقط‭ ‬أمام‭ ‬المنامة‭ ‬والأهلي‭.‬

في‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬يقود‭ ‬البحرين‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬كريم‭ ‬العنزور‭ ‬الذي‭ ‬يحاول‭ ‬بالعناصر‭ ‬الموجودة‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬مستويات‭ ‬مشرفة‭ ‬ويبني‭ ‬فريقا‭ ‬للدوري‭ ‬الفضي‭ ‬والموسم‭ ‬القادم‭.‬

ويحتاج‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬لكي‭ ‬يتطور،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬غالبية‭ ‬اللاعبين‭ ‬كانوا‭ ‬متوقفين‭ ‬عن‭ ‬اللعب‭ ‬الرسمي‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬وتم‭ ‬استقطابهم‭ ‬بعد‭ ‬المشكلة‭ ‬التي‭ ‬حدثت‭.‬

ويشارك‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬محترف‭ ‬أجنبي،‭ ‬وإذا‭ ‬ما‭ ‬استمر‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬سيكون‭ ‬الأمر‭ ‬صعبا‭ ‬عليه‭ ‬لتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬أفضل‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الفضي‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭.‬

ويدخل‭ ‬الحالة‭ ‬اللقاء‭ ‬برصيد‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬انتصارات‭ ‬وخسارتين،‭ ‬بينما‭ ‬يمتلك‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬انتصارين‭ ‬وخمس‭ ‬هزائم‭.‬

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