في انطلاق الجولة العاشرة من دوري زينالأهلي يواجه المدينة.. والحالة يقابل البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تنطلق اليوم الثلاثاء الجولة العاشرة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024، وتقام على صالة اتحاد السلة بأم الحصم مباراتان تجمع الأولى بين فريقي الأهلي ومدينة عيسى في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، وتليها عند السابعة والنصف مساءَ مواجهة ثانية تجمع بين فريقي الحالة والبحرين. وتشهد هذه الجولة غدا الأربعاء لقاء المحرق وسماهيج، ويليه لقاء الاتحاد والنويدرات، فيما تتجه كل الأنظار إلى مواجهة الخميس بين المنامة والنجمة.
ويترقب الجميع ما ستسفر عنه نتائج المباريات، وسيكون فريق المحرق على أعصابه ينتظر الهدية بعد أن وضع نفسه في مأزق حقيقي، علما أن إدارة المحرق قررت إجراء تغيير بإعفاء المدرب أحمد جان وإسناد المهمة للمدرب صالح الحداد.
الأهلي ومدينة عيسى
لا يخشى على فريق الأهلي من التعثر في مواجهته أمام فريق مدينة، اليوم يبحث الأهلي عن الفوز السادس لتأكيد التأهل المتوقع والمنطقي، ويتفوق الأهلي في كل شيء وهو المرشح لتحقيق الفوز على متذيل الترتيب فريق مدينة عيسى الذي لم يحقق أي انتصار في بطولة الدوري في ثماني مباريات لعبها.
ويقود الأهلي في هذه المباراة المدرب المساعد أحمد ميرزا، بعد استقالة التركي أنداك ياييسيير الذي لم يقاوم العرض الألماني وطار مباشرة إلى هناك ليضرب عصفورين بحجر واحد، حيث سيدرب في ألمانيا ويكون مع أسرته التي تقيم هناك.
ويضم الأهلي بين صفوفه محترفين اثنين، الى جانب اللاعبين المحليين النجوم وأصحاب الخبرة، ولذلك كل الترشيحات تنصب في صالح الأهلي.
في الجانب الآخر يقود فريق مدينة عيسى المدرب الوطني حمد إسماعيل ويسعى مع فريقه الذي لا يضم أي محترف أجنبي إلى تحقيق انتصار معنوي والظهور بالمستوى اللائق.
ويدخل الأهلي اللقاء برصيد 13 نقطة من خمسة انتصارات وثلاث هزائم، بينما يمتلك المدينة في رصيده 8 نقاط من ثماني هزائم دون أي انتصار.
علما أن الأهلي لم يضمن التأهل بعد وهو يحتاج إلى الفوز اليوم على المدينة ومن ثم الفوز على البحرين لحسم التأهل رسميا.
الحالة والبحرين
وفي اللقاء الثاني يبحث فريق الحالة عن الفوز على البحرين لحسم التأهل رسميا إلى الدورة السداسية دون انتظار مباراته الأخيرة الصعبة أمام المحرق.
ويبدو الحالة مرشحا فوق العادة لتجاوز عقبة البحرين، نظرا إلى الفوارق الكبيرة بين الفريقين.
ويتمتع الحالة بالاستقرار والتجانس ولديه محترفان اثنان وعدد من اللاعبين المميزين، على عكس البحرين الذي مر بمرحلة حرجة واستبدال الجهاز الفني واللاعبين دفعة واحدة، بعد الإضراب الذي حصل من الفريق في مباراة النويدرات التي تخلف عن حضورها.
ويقود الحالة المدرب الوطني عقيل ميلاد الذي سيرمي بكل أوراقه لتحقيق الفوز وضمان التأهل، ولديه الكثير من الحلول الدفاعية والهجومية، وقد قدم الحالة مستويات مميزة في هذا الموسم وخسر مباراتين فقط أمام المنامة والأهلي.
في الجانب الآخر يقود البحرين المدرب الوطني كريم العنزور الذي يحاول بالعناصر الموجودة أن يقدم مستويات مشرفة ويبني فريقا للدوري الفضي والموسم القادم.
ويحتاج فريق البحرين إلى كثير من الوقت لكي يتطور، خاصة أن غالبية اللاعبين كانوا متوقفين عن اللعب الرسمي منذ فترة وتم استقطابهم بعد المشكلة التي حدثت.
ويشارك البحرين من دون محترف أجنبي، وإذا ما استمر في ذلك سيكون الأمر صعبا عليه لتحقيق نتائج أفضل سواء في الدوري الفضي أو حتى في بطولة كأس خليفة بن سلمان.
ويدخل الحالة اللقاء برصيد 14 نقطة من ستة انتصارات وخسارتين، بينما يمتلك البحرين في رصيده 9 نقاط من انتصارين وخمس هزائم.
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