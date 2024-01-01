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علي بن خليفة يترأس وفد المنتخب في نهائيات كأس آسيا

1/1/2024 7:12:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يغادر‭ ‬اليوم‭ ‬‮«‬الثلاثاء‮»‬‭ ‬البلاد‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬10‭ ‬صباحا‭ ‬وفد‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬متوجها‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬دبي‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬لخوض‭ ‬المعسكر‭ ‬التدريبي‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬2‭- ‬11‭ ‬يناير‭ ‬الجاري،‭ ‬والذي‭ ‬يسبق‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬12‭ ‬يناير‭- ‬10‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭.‬

ويترأس‭ ‬وفد‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ويتكوّن‭ ‬من‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوفد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ومدير‭ ‬المنتخب‭ ‬راشد‭ ‬خميس‭ ‬الزياني‭ ‬ومدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوان‭ ‬انطونيو‭ ‬بيتزي،‭ ‬والطاقم‭ ‬الفني‭ ‬المعاون،‭ ‬والمكوّن‭ ‬من‭: ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬المساعد‭ ‬مرجان‭ ‬عيد،‭ ‬والمدرب‭ ‬المساعد‭ ‬ايفان‭ ‬مورينو،‭ ‬والمدرب‭ ‬المساعد‭ ‬نيكولاس‭ ‬بيتزي،‭ ‬ومدرب‭ ‬اللياقة‭ ‬اليخاندرو‭ ‬ريكينو،‭ ‬ومساعد‭ ‬مدرب‭ ‬اللياقة‭ ‬ماتياس‭ ‬ريكينو،‭ ‬ومدرب‭ ‬الحراس‭ ‬هيرنان‭ ‬كاستيانو‭ ‬ومساعد‭ ‬مدرب‭ ‬الحراس‭ ‬ايجناسيو‭ ‬لوفيرا‭ ‬والمحلل‭ ‬الفني‭ ‬توماس‭ ‬الفونسو،‭ ‬الطاقم‭ ‬الإداري‭ ‬المكوّن‭ ‬من‭: ‬الإداري‭ ‬عادل‭ ‬السعدون،‭ ‬والإداري‭ ‬عبدالله‭ ‬فردان،‭ ‬وطبيب‭ ‬المنتخب‭ ‬د‭. ‬أحمد‭ ‬العرادي،‭ ‬وأخصائي‭ ‬العلاج‭ ‬حمد‭ ‬الشايجي،‭ ‬وأخصائي‭ ‬العلاج‭ ‬عبدالله‭ ‬عرفه،‭ ‬والمنسق‭ ‬الإعلامي‭ ‬الزميل‭ ‬محمد‭ ‬عبدالغفار،‭ ‬والمترجم‭ ‬الياس‭ ‬طحان،‭ ‬والمدلك‭ ‬راجان،‭ ‬والمدلك‭ ‬اناميش‭ ‬انيل،‭ ‬وعامل‭ ‬المهمات‭ ‬جريجان‭ ‬وعامل‭ ‬المهمات‭ ‬هاريس‭ ‬بابو،‭ ‬والفريق‭ ‬الإعلامي‭ ‬المكوّن‭ ‬من‭: ‬محمد‭ ‬بحر،‭ ‬عادل‭ ‬المحمود،‭ ‬حسين‭ ‬الحليبي،‭ ‬محمد‭ ‬بوجيري،‭ ‬جعفر‭ ‬الهدار،‭ ‬محمد‭ ‬العصفور،‭ ‬فريد‭ ‬العوضي،‭ ‬سيد‭ ‬علي‭ ‬شبر‭ ‬والصحافي‭ ‬وليد‭ ‬عبدالله‭ ‬والعلاقات‭ ‬العامة‭ ‬خالد‭ ‬خليل‭.‬

وقد‭ ‬اختار‭ ‬المدرب‭ ‬بيتزي‭ ‬26‭ ‬لاعبا‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬النهائية‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني،‭ ‬والمكوّنة‭ ‬من‭: ‬الحارس‭ ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬جعفر،‭ ‬الحارس‭ ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله،‭ ‬الحارس‭ ‬عبدالكريم‭ ‬فردان،‭ ‬أمين‭ ‬بنعدي،‭ ‬سيد‭ ‬مهدي‭ ‬باقر،‭ ‬وليد‭ ‬الحيام،‭ ‬أحمد‭ ‬بوغمار،‭ ‬محمد‭ ‬عادل،‭ ‬حسين‭ ‬العكر،‭ ‬عبدالله‭ ‬الخلاصي،‭ ‬هزاع‭ ‬علي،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالوهاب،‭ ‬موسيس‭ ‬اتيدي،‭ ‬محمد‭ ‬الحردان،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالقيوم،‭ ‬جاسم‭ ‬الشيخ،‭ ‬جاسم‭ ‬خليف،‭ ‬إبراهيم‭ ‬الوالي،‭ ‬محمد‭ ‬مرهون،‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬علي‭ ‬حسن،‭ ‬علي‭ ‬مدن،‭ ‬إبراهيم‭ ‬الختال،‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان،‭ ‬عبدالله‭ ‬الحشاش‭ ‬وعبدالله‭ ‬يوسف‭. ‬

وبحسب‭ ‬برنامج‭ ‬المنتخب‭ ‬خلال‭ ‬معسكره‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬فإنه‭ ‬سيخوض‭ ‬ودية‭ ‬دولية‭ ‬امام‭ ‬منتخب‭ ‬استراليا‭ ‬يوم‭ ‬6‭ ‬يناير،‭ ‬ومباراة‭ ‬ودية‭ ‬امام‭ ‬منتخب‭ ‬انغولا‭ ‬يوم‭ ‬10‭ ‬يناير،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يشد‭ ‬الرحال‭ ‬إلى‭ ‬الدوحة‭ ‬يوم‭ ‬11‭ ‬يناير،‭ ‬لخوض‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬بنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا،‭ ‬حيث‭ ‬يبدأ‭ ‬المنتخب‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬بملاقاة‭ ‬منتخب‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬يوم‭ ‬15‭ ‬يناير،‭ ‬ويلعب‭ ‬مباراته‭ ‬الثانية‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬ماليزيا‭ ‬يوم‭ ‬20‭ ‬يناير‭ ‬ويخوض‭ ‬لقاءه‭ ‬الثالث‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬الأردن‭ ‬يوم‭ ‬25‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته‭.‬

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