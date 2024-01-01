علي بن خليفة يترأس وفد المنتخب في نهائيات كأس آسيا

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- Akhbar Al Khaleej) يغادر اليوم «الثلاثاء» البلاد عند الساعة 10 صباحا وفد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم متوجها إلى مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك لخوض المعسكر التدريبي في الفترة 2- 11 يناير الجاري، والذي يسبق مشاركته في نهائيات كأس آسيا المقرر إقامتها في الفترة 12 يناير- 10 فبراير المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.
ويترأس وفد المنتخب الوطني رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، ويتكوّن من نائب رئيس الوفد نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة، ومدير المنتخب راشد خميس الزياني ومدرب المنتخب الوطني المدرب الأرجنتيني خوان انطونيو بيتزي، والطاقم الفني المعاون، والمكوّن من: المدرب الوطني المساعد مرجان عيد، والمدرب المساعد ايفان مورينو، والمدرب المساعد نيكولاس بيتزي، ومدرب اللياقة اليخاندرو ريكينو، ومساعد مدرب اللياقة ماتياس ريكينو، ومدرب الحراس هيرنان كاستيانو ومساعد مدرب الحراس ايجناسيو لوفيرا والمحلل الفني توماس الفونسو، الطاقم الإداري المكوّن من: الإداري عادل السعدون، والإداري عبدالله فردان، وطبيب المنتخب د. أحمد العرادي، وأخصائي العلاج حمد الشايجي، وأخصائي العلاج عبدالله عرفه، والمنسق الإعلامي الزميل محمد عبدالغفار، والمترجم الياس طحان، والمدلك راجان، والمدلك اناميش انيل، وعامل المهمات جريجان وعامل المهمات هاريس بابو، والفريق الإعلامي المكوّن من: محمد بحر، عادل المحمود، حسين الحليبي، محمد بوجيري، جعفر الهدار، محمد العصفور، فريد العوضي، سيد علي شبر والصحافي وليد عبدالله والعلاقات العامة خالد خليل.
وقد اختار المدرب بيتزي 26 لاعبا في القائمة النهائية للمنتخب الوطني، والمكوّنة من: الحارس سيد محمد جعفر، الحارس إبراهيم لطف الله، الحارس عبدالكريم فردان، أمين بنعدي، سيد مهدي باقر، وليد الحيام، أحمد بوغمار، محمد عادل، حسين العكر، عبدالله الخلاصي، هزاع علي، محمد عبدالوهاب، موسيس اتيدي، محمد الحردان، محمد عبدالقيوم، جاسم الشيخ، جاسم خليف، إبراهيم الوالي، محمد مرهون، كميل الأسود، علي حسن، علي مدن، إبراهيم الختال، مهدي حميدان، عبدالله الحشاش وعبدالله يوسف.
وبحسب برنامج المنتخب خلال معسكره في دبي فإنه سيخوض ودية دولية امام منتخب استراليا يوم 6 يناير، ومباراة ودية امام منتخب انغولا يوم 10 يناير، على أن يشد الرحال إلى الدوحة يوم 11 يناير، لخوض مباريات المجموعة الخامسة في الدور الأول بنهائيات كأس آسيا، حيث يبدأ المنتخب مشواره في هذه المجموعة بملاقاة منتخب كوريا الجنوبية يوم 15 يناير، ويلعب مباراته الثانية أمام منتخب ماليزيا يوم 20 يناير ويخوض لقاءه الثالث أمام منتخب الأردن يوم 25 من الشهر ذاته.
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