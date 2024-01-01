علي بن خليفة: زيارة سموه تمثل حافزًا للعطاء وانعكاسًا للمساندة الكبيرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعرب رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة عن شكره وتقديره للنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة؛ لما يوليه سموه من دعم كبير ومستمر للاتحادات الرياضية والمنتخبات الوطنية.
وفي تصريح لسعادته بمناسبة زيارة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، للمران الأخير للمنتخب الوطني الأول، أكد رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم أن زيارة سموه انعكاس للجهود المميزة والمساندة الكبيرة التي يقدمها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة؛ دعمًا للاتحادات الرياضية والمنتخبات الوطنية، وذلك تنفيذًا للأهداف التطويرية والرؤى السديدة لممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، معربًا عن التشرف بزيارة سموه لتدريب المنتخب الوطني، والذي يمثل حافزًا لبذل المزيد من العطاء.
وقال الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، إن الاتحاد البحريني لكرة القدم يفخر ويعتز بتنفيذ توجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، مؤكدًا أنها نبراس يستضيء به الاتحاد لاستمرار خطط التطوير والارتقاء بكرة القدم البحرينية، والوصول بها إلى أعلى المستويات، مشيرًا إلى أن زيارة سموه للمنتخب الوطني قبل النهائيات الآسيوية تشكل الحافز الأكبر لمنتخبنا الوطني لتقديم أفضل النتائج والمستويات.
وعبّر في ختام تصريحه عن بالغ الشكر والتقدير لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، لحرص سموه على تعزيز عمل الاتحادات وتذليل العقبات أمامها لتكون واجهة مشرفة للوطن في مختلف المحافل بتحقيقها الإنجازات والمكتسبات على جميع الأصعدة، علاوة على دور سموه البارز في سبيل النهوض بالرياضة البحرينية، مبينًا أن المنتخب الوطني مقبل على مشاركة قارية مهمة وفر لها الاتحاد سبل الإعداد كافة، على النحو الذي يعزز من الظهور الإيجابي والمشرف لكرة القدم البحرينية في المحفل الآسيوي.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم: «نعاهد سموه على استمرار العمل التطويري في بيت الكرة البحرينية نحو مزيد من النجاحات والمكتسبات، بما ينعكس إيجابًا على الكرة البحرينية ويحقق تطلعات سموه في تطويرها وازدهارها ووصولها إلى أرفع المستويات وعلى جميع الأصعدة».
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