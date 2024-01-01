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علي بن خليفة: زيارة سموه تمثل حافزًا للعطاء وانعكاسًا للمساندة الكبيرة

1/1/2024 7:12:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للنائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة؛‭ ‬لما‭ ‬يوليه‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬كبير‭ ‬ومستمر‭ ‬للاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬والمنتخبات‭ ‬الوطنية‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬لسعادته‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬للمران‭ ‬الأخير‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أن‭ ‬زيارة‭ ‬سموه‭ ‬انعكاس‭ ‬للجهود‭ ‬المميزة‭ ‬والمساندة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة؛‭ ‬دعمًا‭ ‬للاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬والمنتخبات‭ ‬الوطنية،‭ ‬وذلك‭ ‬تنفيذًا‭ ‬للأهداف‭ ‬التطويرية‭ ‬والرؤى‭ ‬السديدة‭ ‬لممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬التشرف‭ ‬بزيارة‭ ‬سموه‭ ‬لتدريب‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني،‭ ‬والذي‭ ‬يمثل‭ ‬حافزًا‭ ‬لبذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العطاء‭.‬

وقال‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬إن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬يفخر‭ ‬ويعتز‭ ‬بتنفيذ‭ ‬توجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أنها‭ ‬نبراس‭ ‬يستضيء‭ ‬به‭ ‬الاتحاد‭ ‬لاستمرار‭ ‬خطط‭ ‬التطوير‭ ‬والارتقاء‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية،‭ ‬والوصول‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬زيارة‭ ‬سموه‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬قبل‭ ‬النهائيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬تشكل‭ ‬الحافز‭ ‬الأكبر‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬والمستويات‭.‬

وعبّر‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬تصريحه‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬لحرص‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬عمل‭ ‬الاتحادات‭ ‬وتذليل‭ ‬العقبات‭ ‬أمامها‭ ‬لتكون‭ ‬واجهة‭ ‬مشرفة‭ ‬للوطن‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬بتحقيقها‭ ‬الإنجازات‭ ‬والمكتسبات‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬سموه‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬النهوض‭ ‬بالرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬مقبل‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬قارية‭ ‬مهمة‭ ‬وفر‭ ‬لها‭ ‬الاتحاد‭ ‬سبل‭ ‬الإعداد‭ ‬كافة،‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬الظهور‭ ‬الإيجابي‭ ‬والمشرف‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المحفل‭ ‬الآسيوي‭.‬

وأضاف‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭: ‬‮«‬نعاهد‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬العمل‭ ‬التطويري‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية‭ ‬نحو‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬والمكتسبات،‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجابًا‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية‭ ‬ويحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬تطويرها‭ ‬وازدهارها‭ ‬ووصولها‭ ‬إلى‭ ‬أرفع‭ ‬المستويات‭ ‬وعلى‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة‮»‬‭.‬

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