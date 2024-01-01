قبل مغادرته إلى معسكره بمدينة دبي.. اليوم خالد بن حمد يزور المنتخب ويشد من عزيمة اللاعبين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أهمية التمثيل المشرف للمنتخب الأول لكرة القدم في نهائيات كأس آسيا التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة من 12 يناير حتى 10 فبراير 2024.
جاء ذلك لدى زيارة سموه للمران الأخير للمنتخب الأول يوم الإثنين 1 يناير
2024 قبل مغادرته للمعسكر التدريبي بالإمارات استعدادا لخوض النهائيات وذلك بحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة وسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسعادة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم وسمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة نائب رئيس الاتحاد والدكتور عبدالرحمن عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة وفارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية وسعادة السيد محمد عبداللطيف بن جلال رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى عضو لجنة المنتخبات وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
ونقل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة خلال الزيارة للاعبين تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مؤكدا وقوف الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية بجانب المنتخب وتوفير كل متطلباته.
وحث سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة اللاعبين على الظهور بأفضل ما لديهم في كأس آسيا 2023 وتقديم المستوى المشرف الذي يتناسب مع التطور الملحوظ الذي تعيشه الكرة البحرينية في ظل رؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب واهتمام سموه بتطوير الكرة البحرينية ومساندة المنتخب، متمنيا للاعبين تحقيق الفوز في المواجهة الأولى لتكون بداية الانطلاقة لمواصلة المشوار في التصفيات بكل ثبات.
وأكد سموه أهمية أن يكون اللاعبون خير سفراء للوطن عبر ترسيخ المبادئ والقيم والتحلي بالروح الرياضية لتمثيل المملكة خير تمثيل.
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