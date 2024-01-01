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قبل مغادرته إلى معسكره بمدينة دبي.. اليوم خالد بن حمد يزور المنتخب ويشد من عزيمة اللاعبين

1/1/2024 7:12:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬أهمية‭ ‬التمثيل‭ ‬المشرف‭ ‬للمنتخب‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬يناير‭ ‬حتى‭ ‬10‭ ‬فبراير‭ ‬2024‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬زيارة‭ ‬سموه‭ ‬للمران‭ ‬الأخير‭ ‬للمنتخب‭ ‬الأول‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬1‭ ‬يناير‭
‬2024‭ ‬قبل‭ ‬مغادرته‭ ‬للمعسكر‭ ‬التدريبي‭ ‬بالإمارات‭ ‬استعدادا‭ ‬لخوض‭ ‬النهائيات‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬وسعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬والدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وفارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬وسعادة‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬المنتخبات‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭.‬

ونقل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬للاعبين‭ ‬تحيات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬مؤكدا‭ ‬وقوف‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬بجانب‭ ‬المنتخب‭ ‬وتوفير‭ ‬كل‭ ‬متطلباته‭.‬

وحث‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬الظهور‭ ‬بأفضل‭ ‬ما‭ ‬لديهم‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2023‭ ‬وتقديم‭ ‬المستوى‭ ‬المشرف‭ ‬الذي‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬التطور‭ ‬الملحوظ‭ ‬الذي‭ ‬تعيشه‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬رؤية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬واهتمام‭ ‬سموه‭ ‬بتطوير‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية‭ ‬ومساندة‭ ‬المنتخب،‭ ‬متمنيا‭ ‬للاعبين‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬الأولى‭ ‬لتكون‭ ‬بداية‭ ‬الانطلاقة‭ ‬لمواصلة‭ ‬المشوار‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬بكل‭ ‬ثبات‭.‬

وأكد‭ ‬سموه‭ ‬أهمية‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬اللاعبون‭ ‬خير‭ ‬سفراء‭ ‬للوطن‭ ‬عبر‭ ‬ترسيخ‭ ‬المبادئ‭ ‬والقيم‭ ‬والتحلي‭ ‬بالروح‭ ‬الرياضية‭ ‬لتمثيل‭ ‬المملكة‭ ‬خير‭ ‬تمثيل‭.‬

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