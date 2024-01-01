ما بين السجن 15 سنة والحبس 3 سنوات لمروجي مخدرات بينهم محام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

حيث‭ ‬تعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬ورود‭ ‬معلومات‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬تفيد‭ ‬قيام‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ (‬المحامي‭) ‬بترويج‭ ‬وتعاطي‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة،‭ ‬فتم‭ ‬استصدار‭ ‬إذن‭ ‬بالقبض‭ ‬عليه‭ ‬وتفتيشه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬النيابة‭ ‬العامة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬وبتفتيشه‭ ‬ذاتيا‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬قطعة‭ ‬بنية‭ ‬داكنة‭ ‬اللون‭ ‬يعتقد‭ ‬بأنها‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مادة‭ ‬الحشيش‭ ‬المخدرة،‭ ‬وبتفتيش‭ ‬سيارته‭ ‬ومسكنه‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬قطعتين‭ ‬داكنتين‭ ‬يعتقد‭ ‬أنهما‭ ‬تحتويان‭ ‬على‭ ‬مادة‭ ‬الحشيش‭ ‬المخدرة‭ ‬وأقراص‭ ‬طبية‭ ‬مخدرة،‭ ‬وبإجراء‭ ‬التحقيقات‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬باقي‭ ‬المتهمين‭ ‬الذين‭ ‬دلت‭ ‬التحريات‭ ‬على‭ ‬ترويجهم‭ ‬وتعاطيهم‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭.‬