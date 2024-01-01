Tuesday, 02 January 2024 06:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ما بين السجن 15 سنة والحبس 3 سنوات لمروجي مخدرات بينهم محام

1/1/2024 7:12:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أيدت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الجنائية‭ ‬أحكاما‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الحبس‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬والسجن‭ ‬15‭ ‬سنة‭ ‬لأربعة‭ ‬متهمين‭ ‬بينهم‭ ‬محام‭ ‬وفتاة‭ ‬أدينوا‭ ‬بترويج‭ ‬وتعاطي‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة،‭ ‬حيث‭ ‬قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬بحبس‭ ‬الأول‭ ‬مدة‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬وبتغريمه‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬عن‭ ‬تهمة‭ ‬تعاطي‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أعفته‭ ‬المحكمة‭ ‬من‭ ‬تهمة‭ ‬الاتجار‭ ‬لإرشاده‭ ‬عن‭ ‬مصدرها،‭ ‬فيما‭ ‬عاقبت‭ ‬صديق‭ ‬له‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬خمس‭ ‬عشرة‭ ‬سنة‭ ‬وبتغريمه‭ ‬خمسين‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬وبمعاقبة‭ ‬المتهمة‭ ‬الثالثة‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬وبتغريمها‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار،‭ ‬وبمعاقبة‭ ‬المتهم‭ ‬الرابع‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬وبتغريمه‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬وبمصادرة‭ ‬المضبوطات‭.‬

حيث‭ ‬تعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬ورود‭ ‬معلومات‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬تفيد‭ ‬قيام‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ (‬المحامي‭) ‬بترويج‭ ‬وتعاطي‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة،‭ ‬فتم‭ ‬استصدار‭ ‬إذن‭ ‬بالقبض‭ ‬عليه‭ ‬وتفتيشه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬النيابة‭ ‬العامة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬وبتفتيشه‭ ‬ذاتيا‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬قطعة‭ ‬بنية‭ ‬داكنة‭ ‬اللون‭ ‬يعتقد‭ ‬بأنها‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مادة‭ ‬الحشيش‭ ‬المخدرة،‭ ‬وبتفتيش‭ ‬سيارته‭ ‬ومسكنه‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬قطعتين‭ ‬داكنتين‭ ‬يعتقد‭ ‬أنهما‭ ‬تحتويان‭ ‬على‭ ‬مادة‭ ‬الحشيش‭ ‬المخدرة‭ ‬وأقراص‭ ‬طبية‭ ‬مخدرة،‭ ‬وبإجراء‭ ‬التحقيقات‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬باقي‭ ‬المتهمين‭ ‬الذين‭ ‬دلت‭ ‬التحريات‭ ‬على‭ ‬ترويجهم‭ ‬وتعاطيهم‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭.‬

MENAFN01012024000055011008ID1107674716

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث