ما بين السجن 15 سنة والحبس 3 سنوات لمروجي مخدرات بينهم محام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية أحكاما ما بين الحبس 3 سنوات والسجن 15 سنة لأربعة متهمين بينهم محام وفتاة أدينوا بترويج وتعاطي المواد المخدرة، حيث قضت المحكمة بحبس الأول مدة 3 سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف دينار عن تهمة تعاطي المواد المخدرة بعد أن أعفته المحكمة من تهمة الاتجار لإرشاده عن مصدرها، فيما عاقبت صديق له بالسجن مدة خمس عشرة سنة وبتغريمه خمسين ألف دينار، وبمعاقبة المتهمة الثالثة بالسجن مدة عشر سنوات وبتغريمها خمسة آلاف دينار، وبمعاقبة المتهم الرابع بالسجن مدة عشر سنوات وبتغريمه خمسة آلاف دينار وبمصادرة المضبوطات.
حيث تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات إلى إدارة مكافحة المواد المخدرة تفيد قيام المتهم الأول (المحامي) بترويج وتعاطي المواد المخدرة، فتم استصدار إذن بالقبض عليه وتفتيشه من قبل النيابة العامة، حيث تم القبض عليه وبتفتيشه ذاتيا تم العثور على قطعة بنية داكنة اللون يعتقد بأنها تحتوي على مادة الحشيش المخدرة، وبتفتيش سيارته ومسكنه تم العثور على قطعتين داكنتين يعتقد أنهما تحتويان على مادة الحشيش المخدرة وأقراص طبية مخدرة، وبإجراء التحقيقات تم التوصل إلى باقي المتهمين الذين دلت التحريات على ترويجهم وتعاطيهم المادة المخدرة.
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