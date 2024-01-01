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لعدم كفاية الأدلة.. براءة سيدة من سرقة منقولات شركة عقارية

1/1/2024 7:12:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) برأت‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬الجنائية‭ ‬سيدة‭ ‬عربية‭ ‬من‭ ‬تهمة‭ ‬اختلاس‭ ‬منقولات‭ ‬شركة‭ ‬عقارات‭ ‬وذلك‭ ‬لعدم‭ ‬ثبوت‭ ‬الأدلة،‭ ‬حيث‭ ‬اتهمها‭ ‬شخص‭ ‬بسرقة‭ ‬المنقولات،‭ ‬مدعيا‭ ‬أنه‭ ‬صاحب‭ ‬الشركة‭ ‬وأن‭ ‬المدعية‭ ‬سرقت‭ ‬المنقولات‭ ‬الخاصة‭ ‬بها،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬فواتير‭ ‬تلك‭ ‬المنقولات‭ ‬أو‭ ‬يقدم‭ ‬ما‭ ‬يثبت‭ ‬ملكيته‭ ‬للشركة‭.‬

وقال‭ ‬المحامي‭ ‬د‭. ‬محمد‭ ‬الكوهجي‭ ‬وكيل‭ ‬المتهمة‭ ‬إن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أسندت‭ ‬لموكلته‭ ‬أنها‭ ‬اختلست‭ ‬المنقولات‭ ‬المبينة‭ ‬الوصف‭ ‬والنوع‭ ‬والقدر‭ ‬بالأوراق‭ ‬والمملوكة‭ ‬لشركة‭ ‬عقارات‭ ‬والتي‭ ‬وجدت‭ ‬في‭ ‬حيازتها‭ ‬حال‭ ‬كونها‭ ‬موظفة‭ ‬بالشركة‭ ‬ذاتها،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬بلاغ‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السجل‭ ‬بأن‭ ‬الموظفة‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬المكتب‭ ‬قامت‭ ‬بسرقة‭ ‬أجهزة‭ ‬كمبيوتر‭ ‬ومنقولات‭ ‬المكتب‭.‬

حيث‭ ‬دفع‭ ‬الكوهجي‭ ‬بكيدية‭ ‬الاتهام،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬المتهمة‭ ‬هي‭ ‬المالكة‭ ‬الفعلية‭ ‬للشركة،‭ ‬وأن‭ ‬وجود‭ ‬الشاكي‭ ‬بالسجل‭ ‬التجاري‭ ‬مجرد‭ ‬شكل‭ ‬صوري،‭ ‬بعدما‭ ‬طلبت‭ ‬منه‭ ‬ذلك‭ ‬أثناء‭ ‬ارتباطهما‭ ‬عاطفياً،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬بالتربص‭ ‬بها‭ ‬ولفق‭ ‬لها‭ ‬الاتهام‭ ‬ليتم‭ ‬إبعادها‭ ‬عن‭ ‬البلاد‭ ‬والتخلص‭ ‬منها‭ ‬نهائيا،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬رفض‭ ‬زوجته‭ ‬الأولى‭ ‬أن‭ ‬يتزوج‭ ‬عليها‭ ‬المتهمة‭.‬

وأشار‭ ‬الكوهجي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬فواتير‭ ‬للمنقولات‭ ‬المدعي‭ ‬سرقتها‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬القانون،‭ ‬ولديه‭ ‬فواتير‭ ‬بكل‭ ‬المصروفات‭ ‬والتي‭ ‬تودع‭ ‬بمكتبه،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تراخيه‭ ‬عن‭ ‬الإبلاغ‭ ‬مدة‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬كيدية‭ ‬البلاغ،‭ ‬موضحا‭ ‬ان‭ ‬المبلغ‭ ‬منذ‭ ‬الوهلة‭ ‬الأولى‭ ‬وإبان‭ ‬إدلائه‭ ‬ببلاغ‭ ‬القضية‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الشرطة‭ ‬أكد‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬ما‭ ‬يفيد‭ ‬ملكيته‭ ‬للمنقولات‭.‬

كما‭ ‬لفت‭ ‬وكيل‭ ‬المتهمة‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬تصور‭ ‬حدوث‭ ‬واقعة‭ ‬الاختلاس‭ ‬لتلك‭ ‬المنقولات،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يخرج‭ ‬شخص‭ ‬بثمة‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬المبنى‭ ‬الواقع‭ ‬فيه‭ ‬الشركة‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يحمل‭ ‬ورقة‭ ‬خروج‭ ‬بالأشياء‭ ‬موقعة‭ ‬من‭ ‬مدير‭ ‬المبنى،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المتهمة‭ ‬لم‭ ‬تضبط‭ ‬بثمة‭ ‬جرم‭ ‬متلبسة‭ ‬به،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬تراخي‭ ‬الشاكي‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬البلاغ،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬أمن‭ ‬المبنى‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬سؤالهم‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تفريغ‭ ‬الكاميرات‭ ‬الأمنية‭ ‬لإثبات‭ ‬وقوعها‭ ‬وطلب‭ ‬الحكم‭ ‬ببراءة‭ ‬موكلته‭ ‬مما‭ ‬أسند‭ ‬إليها‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬الحكم‭ ‬إن‭ ‬الأدلة‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬قد‭ ‬أحاطها‭ ‬الشك‭ ‬واكتنفتها‭ ‬الريبة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬لا‭ ‬تطمئن‭ ‬إلى‭ ‬أقوال‭ ‬المبلغ‭ ‬صاحب‭ ‬الشركة‭ ‬والتي‭ ‬جاءت‭ ‬عارية‭ ‬من‭ ‬ثمة‭ ‬دليل‭ ‬آخر‭ ‬يعضدها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬مهد‭ ‬للشك‭ ‬سبيله‭ ‬في‭ ‬مخالجة‭ ‬ضمير‭ ‬ووجدان‭ ‬المحكمة،‭ ‬وقضت‭ ‬ببراءة‭ ‬المتهمة‭ ‬مما‭ ‬نسب‭ ‬إليها‭.‬

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