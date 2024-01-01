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بعد قبول طعن النيابة العامة..إلغاء براءة خمسيني من الاعتداء على عرض سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة

1/1/2024 7:12:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ألغت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الجنائية‭ ‬حكم‭ ‬براءة‭ ‬خمسيني‭ ‬من‭ ‬تهمة‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬سيدة‭ ‬جاوزت‭ ‬الأربعين‭ ‬من‭ ‬عمرها‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة،‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬عاهة‭ ‬تضع‭ ‬قدراتها‭ ‬العقلية‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬فتاة‭ ‬لم‭ ‬تبلغ‭ ‬الـ14‭ ‬عاما،‭ ‬ورفضت‭ ‬المحكمة‭ ‬دفاع‭ ‬المتهم‭ ‬بأن‭ ‬الواقعة‭ ‬كانت‭ ‬بموافقة‭ ‬الطرفين،‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الموافقة‭ ‬هنا‭ ‬وإن‭ ‬وجدت‭ ‬لا‭ ‬يعتدّ‭ ‬بها‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬عمر‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬لم‭ ‬يتجاوز‭ ‬الـ14‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬عمرها،‭ ‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬العبرة‭ ‬ليست‭ ‬بالعمر‭ ‬الحقيقي‭ ‬ولكن‭ ‬بالعمر‭ ‬العقلي‭ ‬الذي‭ ‬يثبت‭ ‬فنيا‭.‬

وقد‭ ‬أسندت‭ ‬إليه‭ ‬النيابة‭ ‬تهمة‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تتم‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬عمرها‭ ‬عقليا،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬بلاغ‭ ‬من‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬ووكيلها،‭ ‬حيث‭ ‬أفادت‭ ‬بأنها‭ ‬تعرفت‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬وأنه‭ ‬اعتدى‭ ‬عليها‭ ‬عدة‭ ‬مرات،‭ ‬فيما‭ ‬أقر‭ ‬المتهم‭ ‬بعلاقته‭ ‬مع‭ ‬المجني‭ ‬عليها،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يعلم‭ ‬بحالتها‭ ‬المرضية،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تخبره‭ ‬بحالتها‭ ‬أو‭ ‬يظهر‭ ‬عليها‭ ‬أية‭ ‬علامات‭ ‬تفيد‭ ‬بقصور‭ ‬حالتها‭ ‬العقلية‭.‬

وقد‭ ‬باشرت‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬الدعوى‭ ‬وحكمت‭ ‬ببراءة‭ ‬المتهم‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تبين‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التقارير‭ ‬الطبية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحالة‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬أن‭ ‬حالتها‭ ‬يصعب‭ ‬على‭ ‬الإنسان‭ ‬العادي‭ ‬اكتشافها‭ ‬لكون‭ ‬الحالة‭ ‬المرضية‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬منها‭ ‬حالة‭ ‬تخصصية‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لأحد‭ ‬معرفتها‭ ‬سوى‭ ‬أصحاب‭ ‬الاختصاص،‭ ‬كما‭ ‬استمعت‭ ‬المحكمة‭ ‬للطبيب‭ ‬النفسي‭ ‬واطلعت‭ ‬على‭ ‬تقارير‭ ‬طبية‭ ‬تكميلية،‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬لديها‭ ‬عاهة‭ ‬مستديمة‭ ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬قصور‭ ‬عقلي‭ ‬يجعل‭ ‬إدراكها‭ ‬وقدرتها‭ ‬العقلية‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬يقع‭ ‬بين‭ ‬8‭ ‬و10‭ ‬سنوات‭ ‬وهي‭ ‬حالة‭ ‬مرضية‭ ‬يصعب‭ ‬على‭ ‬الشخص‭ ‬الطبيعي‭ ‬التعرف‭ ‬عليها‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الاختصاص‭ ‬فقط‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬طعنت‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف،‭ ‬التي‭ ‬باشرت‭ ‬الطعن‭ ‬واستمعت‭ ‬لعضو‭ ‬اللجان‭ ‬الطبية‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬بالكشف‭ ‬الطبي‭ ‬على‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬يتبين‭ ‬أنها‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬عاهة‭ ‬عقلية‭ ‬تتراوح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬البسيطة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬وقدرتها‭ ‬العقلية‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬الطبيعي،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬عمرها‭ ‬العقلي‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الثامنة‭ ‬والعاشرة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬ويستطيع‭ ‬الشخص‭ ‬العادي‭ ‬أن‭ ‬يتبين‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬الحديث‭ ‬مع‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬حالتها‭ ‬الصحية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تصرفاتها،‭ ‬ويتأكد‭ ‬أن‭ ‬عمرها‭ ‬العقلي‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬عمرها‭ ‬الفعلي‭ ‬وسهلة‭ ‬الانقياد،‭ ‬وليست‭ ‬كالأشخاص‭ ‬العاديين‭.‬

ورفضت‭ ‬المحكمة‭ ‬دفاع‭ ‬المتهم‭ ‬الذي‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يعلم‭ ‬بحالة‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬وأن‭ ‬الواقعة‭ ‬تمت‭ ‬برضاها،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تأخذ‭ ‬بإنكار‭ ‬المتهم‭ ‬معرفته‭ ‬عمرها‭ ‬العقلي‭ ‬وترى‭ ‬أنه‭ ‬محاولة‭ ‬للإفلات‭ ‬من‭ ‬العقاب‭ ‬عما‭ ‬ارتكبه،‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الرضا‭ ‬وإن‭ ‬وجد‭ ‬لا‭ ‬يؤخذ‭ ‬به‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬عمر‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬لم‭ ‬يتجاوز‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭ ‬وأن‭ ‬العبرة‭ ‬هنا‭ ‬ليست‭ ‬بالعمر‭ ‬الحقيقي‭ ‬وإنما‭ ‬بالعمر‭ ‬العقلي‭ ‬الذي‭ ‬ثبت‭ ‬فنيا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفحص‭ ‬الطبي‭. ‬ولهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬تقضي‭ ‬بإلغاء‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف‭ ‬والقضاء‭ ‬مجددا‭ ‬بإجماع‭ ‬الآراء‭ ‬بمعاقبته‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬عما‭ ‬أسند‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬اتهام‭.‬

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