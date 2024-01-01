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عنف المستوطنين الإسرائيليين بحق فلسطينيي الضفة عام 2023 بلغ عددا قياسيا

1/1/2024 7:12:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سجلت‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬التي‭ ‬ارتكبها‭ ‬مستوطنون‭ ‬إسرائيليون‭ ‬بحق‭ ‬فلسطينيين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬عددا‭ ‬قياسيا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬وأسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬عشرة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬بحسب‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬ييش‭ ‬دين‮»‬‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭. ‬

وقالت‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬عنف‭ ‬المستوطنين‭ ‬هو‭ ‬سياسة‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الحوادث‭ ‬وخطورتها‭ ‬و«عدد‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬المتورطين‭ ‬وحصيلة‮»‬‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬سجلت‭ ‬أرقاما‭ ‬قياسية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬وخصوصا‭ ‬منذ‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬عند‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وذكرت‭ ‬‮«‬ييش‭ ‬دين‮»‬‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الشهرين‭ ‬الماضيين‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬التاريخ‭ ‬‮«‬كانا‭ ‬الأعنف‮»‬،‭ ‬مسجلة‭ ‬242‭ ‬حادث‭ ‬عنف‭. ‬

وتعرّضت‭ ‬عشرات‭ ‬المنازل‭ ‬والمركبات‭ ‬التابعة‭ ‬لفلسطينيين‭ ‬لأضرار‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬المستوطنين‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬بحسب‭ ‬هذه‭ ‬المنظمة‭ ‬التي‭ ‬تحصي‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬هذه‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2006‭. ‬

وسجل‭ ‬مكتب‭ ‬تنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ (‬أوتشا‭) ‬1225‭ ‬اعتداء‭ ‬لمستوطنين‭ ‬على‭ ‬فلسطينيين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات،‭ ‬ذكرت‭ ‬‮«‬ييش‭ ‬دين‮»‬‭ ‬حادثتين‭ ‬على‭ ‬قدر‭ ‬خاص‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬ارتكبهما‭ ‬‮«‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المستوطنين‭ ‬الإسرائيليين‮»‬،‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬حوارة‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬والثانية‭ ‬في‭ ‬ترمسعيا‭ ‬في‭ ‬يونيو،‭ ‬وهما‭ ‬بلدتان‭ ‬فلسطينيتان‭ ‬تقعان‭ ‬بين‭ ‬نابلس‭ (‬شمال‭) ‬ورام‭ ‬الله‭ (‬وسط‭). ‬

وأوضحت‭ ‬المنظمة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مئات‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬هاجموا‭ ‬بلدات‭ ‬فلسطينية‭ ‬وأضرموا‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬عشرات‭ ‬المنازل‭ ‬والمركبات‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1967،‭ ‬يعيش‭ ‬490‭ ‬ألف‭ ‬مستوطن‭ ‬بين‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬فلسطيني‭. ‬وهذه‭ ‬المستوطنات‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭. ‬

وأعربت‭ ‬‮«‬ييش‭ ‬دين‮»‬‭ ‬عن‭ ‬شكوكها‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬البيانات‭ ‬التي‭ ‬نشرتها‭ ‬الشرطة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬والتي‭ ‬تفيد‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬العنف‭ ‬تراجع‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬مقارنة‭ ‬بعام‭ ‬2022‭. ‬

وتفسر‭ ‬المنظمة‭ ‬ذلك‭ ‬بأن‭ ‬الشرطة‭ ‬تكتفي‭ ‬بإحصاء‭ ‬عدد‭ ‬الشكاوى‭ ‬المقدمة‭ ‬التي‭ ‬تنخفض‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬ثقة‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬وخصوصا‭ ‬منذ‭ ‬تشكيل‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022‭ ‬حكومة‭ ‬تعتبر‭ ‬الأكثر‭ ‬تطرفا‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وتشهد‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬تصاعدا‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭. ‬واستشهد‭ ‬317‭ ‬فلسطينيا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬ومستوطنين،‭ ‬وفق‭ ‬حصيلة‭ ‬صادرة‭ ‬عن‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭. ‬

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