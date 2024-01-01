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سلسلة من الزلازل القوية تهز اليابان وتليها موجة تسونامي

1/1/2024 7:12:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طوكيو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ضربت‭ ‬زلازل‭ ‬قوية‭ ‬وسط‭ ‬اليابان‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬حدوث‭ ‬موجات‭ ‬تسونامي‭ ‬زاد‭ ‬ارتفاعها‭ ‬على‭ ‬متر‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬ودفع‭ ‬بالسلطات‭ ‬إلى‭ ‬الطلب‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬مغادرة‭ ‬المناطق‭ ‬المعنية‭ ‬واللجوء‭ ‬إلى‭ ‬المرتفعات‭. ‬وسجّلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬اليابانية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسين‭ ‬زلزالا‭ ‬بقوة‭ ‬أدناها‭ ‬3‭.‬2‭ ‬درجات‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬نوتو‭ ‬خلال‭ ‬أربع‭ ‬ساعات‭.‬

وسجّل‭ ‬أقواها‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬16‭:‬10‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ (‬07:10‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭) ‬في‭ ‬الطرف‭ ‬الشمالي‭ ‬الشرقي‭ ‬من‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭. ‬وبعدما‭ ‬أُعلن‭ ‬بداية‭ ‬أن‭ ‬الزلزال‭ ‬بقوة‭ ‬7‭.‬4‭ ‬درجات‭ ‬رُفع‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬لاحقا‭ ‬إلى‭ ‬7‭.‬5‭ ‬درجات‭ ‬بحسب‭ ‬هيئة‭ ‬المسح‭ ‬الجيولوجي‭ ‬الأمريكية‭ ‬و7‭.‬6‭ ‬درجات‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬اليابانية‭. ‬وشعر‭ ‬السكان‭ ‬بالزلزال‭ ‬حتّى‭ ‬طوكيو‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬كيلومتر‭ ‬من‭ ‬نوتو‭.‬

وقالت‭ ‬هيئة‭ ‬الإذاعة‭ ‬والتلفزيون‭ ‬اليابانية‭ (‬إن‭ ‬إتش‭ ‬كيه‭) ‬بعدما‭ ‬ضرب‭ ‬الزلزال‭ ‬منطقة‭ ‬نوتو‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬إيشيكاوا‭ ‬قرابة‭ ‬الساعة‭ ‬16‭:‬10‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ (‬07:10‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭): ‬‮«‬على‭ ‬جميع‭ ‬السكان‭ ‬إخلاء‭ ‬منازلهم‭ ‬فورا‭ ‬إلى‭ ‬المرتفعات‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬رجل‭ ‬مسنّ‭ ‬للقناة‭: ‬‮«‬لم‭ ‬أشهد‭ ‬مثل‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬مخيفًا‭ ‬جدًّا‭. ‬خرجت‭ ‬على‭ ‬الفور‭ (‬من‭ ‬المنزل‭) ‬لكن‭ ‬الأرض‭ ‬كانت‭ ‬تهتزّ‮»‬‭. ‬

وحذّرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬اليابانية‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬حدوث‭ ‬أمواج‭ ‬تسونامي‭ ‬يصل‭ ‬ارتفاعها‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬أمتار،‭ ‬لكنها‭ ‬عادت‭ ‬لتخفّض‭ ‬هذا‭ ‬التوقع‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أمتار‭. ‬لكن‭ ‬السيناريو‭ ‬الأسوأ‭ ‬لم‭ ‬يتحقق،‭ ‬إذ‭ ‬أفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬بأن‭ ‬أمواجًا‭ ‬يصل‭ ‬ارتفاعها‭ ‬إلى‭ ‬1‭.‬2‭ ‬متر‭ ‬ضربت‭ ‬ميناء‭ ‬واجيما‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬إيشيكاوا‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬16‭:‬21‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ (‬07:21‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭). ‬وقال‭ ‬مركز‭ ‬التحذير‭ ‬من‭ ‬التسونامي‭ ‬في‭ ‬المحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬إن‭ ‬خطر‭ ‬حدوث‭ ‬تسونامي‭ ‬‮«‬خفّ‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‮»‬‭.‬

وظهرت‭ ‬الأضرار‭ ‬الناجمة‭ ‬مباشرة‭ ‬عن‭ ‬الزلازل‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬المنازل‭ ‬القديمة‭ ‬المبنية‭ ‬عمومًا‭ ‬من‭ ‬الخشب‭. ‬وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬يوشيماسا‭ ‬هاياشي‭ ‬إنه‭ ‬تبلّغ‭ ‬بـ«ست‭ ‬حالات‮»‬‭ ‬أشخاص‭ ‬عالقين‭ ‬تحت‭ ‬ركام‭ ‬مبان‭ ‬منهارة‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬إيشيكاوا‭. ‬وأظهرت‭ ‬صور‭ ‬بثها‭ ‬التلفزيون‭ ‬الياباني‭ ‬اندلاع‭ ‬حريق‭ ‬في‭ ‬واجيما‭ ‬تسبب‭ ‬بتضرر‭ ‬عدة‭ ‬مبان‭. ‬ونُشر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬يظهر‭ ‬منازل‭ ‬خشبية‭ ‬قديمة‭ ‬منهارة،‭ ‬ويسمع‭ ‬فيه‭ ‬شخص‭ ‬يطلب‭ ‬المساعدة‭ ‬ويقول‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬منطقة‭ ‬ماتسونامي‭ ‬في‭ ‬نوتو‭. ‬نحن‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬مروع‭. ‬من‭ ‬فضلكم‭ ‬تعالوا‭ ‬وساعدونا‭. ‬مدينتي‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬مروع‮»‬‭.‬

وانقطعت‭ ‬الكهرباء‭ ‬عن‭ ‬حوالي‭ ‬33500‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬مقاطعات‭ ‬إيشيكاوا‭ ‬وتوياما‭ ‬ونيغاتا،‭ ‬وكلها‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬جانب‭ ‬بحر‭ ‬اليابان‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬هونشو‭ ‬في‭ ‬اليابان،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬المرافق‭ ‬المحلية‭. ‬كذلك‭ ‬أغلقت‭ ‬طرق‭ ‬سريعة‭ ‬رئيسية‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬مركز‭ ‬الزلازل‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬الشركة‭ ‬المشغلة‭ ‬للطرق،‭ ‬وعُلّقت‭ ‬رحلات‭ ‬قطار‭ ‬شينكانسن‭ ‬السريع‭ ‬بين‭ ‬طوكيو‭ ‬ومركز‭ ‬الزلزال‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬نوتو‭ ‬بحسب‭ ‬السكك‭ ‬الحديد‭ ‬اليابانية‭. ‬

وتشهد‭ ‬اليابان‭ ‬باستمرار‭ ‬زلازل‭ ‬بسبب‭ ‬وقوعها‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬‮«‬حزام‭ ‬النار‮»‬‭ ‬في‭ ‬المحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬نشاطا‭ ‬زلزاليا‭ ‬مرتفعا‭. ‬وتمتد‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ ‬وإلى‭ ‬حوض‭ ‬المحيط‭ ‬الهادئ‭. ‬لذلك‭ ‬تفرض‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬الأرخبيل‭ ‬معايير‭ ‬بناء‭ ‬صارمة‭ ‬بحيث‭ ‬تكون‭ ‬المباني‭ ‬عموما‭ ‬مقاومة‭ ‬للزلازل‭ ‬القوية‭ ‬فيما‭ ‬السكان‭ ‬معتادون‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المواقف‭ ‬التي‭ ‬يستعدون‭ ‬لها‭ ‬بانتظام‭. ‬

وتعرضت‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2011‭ ‬لإحدى‭ ‬أسوأ‭ ‬الكوارث‭ ‬في‭ ‬العصر‭ ‬الحديث،‭ ‬اذ‭ ‬ضرب‭ ‬زلزال‭ ‬بقوة‭ ‬تسع‭ ‬درجات‭ ‬قرب‭ ‬سواحلها‭ ‬الشمالية‭ ‬الشرقية،‭ ‬نتجت‭ ‬منه‭ ‬موجات‭ ‬مد‭ ‬‮«‬تسونامي‮»‬،‭ ‬وأودى‭ ‬بـ18‭ ‬ألفا‭ ‬و500‭ ‬شخص‭ ‬بين‭ ‬قتيل‭ ‬ومفقود‭. ‬وأدت‭ ‬هذه‭ ‬الكارثة‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬حادث‭ ‬فوكوشيما‭ ‬النووي،‭ ‬وهو‭ ‬الأسوأ‭ ‬منذ‭ ‬تشيرنوبيل‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1986‭. ‬

وأكّدت‭ ‬الحكومة‭ ‬اليابانية‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬خلل‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬المحطات‭ ‬النووية،‭ ‬وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬يوشيماسا‭ ‬هاياشي‭: ‬‮«‬جرى‭ ‬تأكيد‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬خلل‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬شيكا‭ ‬للطاقة‭ ‬النووية‭ (‬في‭ ‬إيشيكاوا‭) ‬ومحطات‭ ‬أخرى‭ ‬حتى‭ ‬الآن‮»‬‭.‬

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