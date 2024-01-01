كيم يأمر جيشه بـ((محو)) كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إذا بدأتا مواجهة مسلحة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) سيئول - (أ ف ب): أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون كبار المسؤولين العسكريين في بلاده بـ«محو» كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في حال بدأتا مواجهة مسلحة بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أمس الاثنين. وقال كيم خلال اجتماع مع كبار القادة الكوريين الشماليين في بيونج يانج يوم الأحد: «إذا اختار العدو المواجهة والاستفزاز العسكري إزاء (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية)، فيجب على جيشنا أن يوجه له ضربة قاتلة لمحوه تماما عبر حشد أقوى الوسائل... دون لحظة من التردد»، وفق ما نقلت عنه الوكالة.
وفي خطاب طويل ألقاه في اليوم نفسه في نهاية اجتماع كبير لمناسبة نهاية العام حدد التوجهات الاستراتيجية للبلاد، أطلق الزعيم الكوري الشمالي تهديدات جديدة بتوجيه ضربات نووية ضد سيئول وأمر بتسريع الاستعدادات العسكرية لـ«حرب» يمكن أن «تندلع في أي وقت» في شبه الجزيرة، حسب المصدر نفسه. واتهم كيم واشنطن بأنها تقف وراء «أنواع مختلفة من التهديدات العسكرية»، وأمر «بتعبئة جميع الوسائل والقوى المادية، بما في ذلك القوة النووية، في حالة الطوارئ» ضد كوريا الجنوبية.
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