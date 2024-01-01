كيم يأمر جيشه بـ((محو)) كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إذا بدأتا مواجهة مسلحة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬خطاب‭ ‬طويل‭ ‬ألقاه‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬اجتماع‭ ‬كبير‭ ‬لمناسبة‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬حدد‭ ‬التوجهات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للبلاد،‭ ‬أطلق‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬تهديدات‭ ‬جديدة‭ ‬بتوجيه‭ ‬ضربات‭ ‬نووية‭ ‬ضد‭ ‬سيئول‭ ‬وأمر‭ ‬بتسريع‭ ‬الاستعدادات‭ ‬العسكرية‭ ‬لـ«حرب‮»‬‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تندلع‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‮»‬‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة،‭ ‬حسب‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭. ‬واتهم‭ ‬كيم‭ ‬واشنطن‭ ‬بأنها‭ ‬تقف‭ ‬وراء‭ ‬‮«‬أنواع‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬التهديدات‭ ‬العسكرية‮»‬،‭ ‬وأمر‭ ‬‮«‬بتعبئة‭ ‬جميع‭ ‬الوسائل‭ ‬والقوى‭ ‬المادية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬القوة‭ ‬النووية،‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭. ‬