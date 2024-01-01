سفارة فلسطين في البحرين توقد الشعلة الـ59 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المجيدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أوقدت سفارة دولة فلسطين لدى مملكة البحرين الشعلة الـ59 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المجيدة، مساء الأحد، في مقرها في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور طاقم السفارة، والإقليم، وأبناء الجالية الفلسطينية.
وتقدم سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين خالد عارف لإيقاد شعلة ديمومة الثورة، بمشاركة الحضور، مؤكداً أن ثورتنا الفلسطينية انطلقت لتنتصر على هذا العدو الغاشم الإرهابي، مهما طال الزمان أو قصر، وأنها متواصلة حتى دحره عن أرضنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها الأبدية القدس.
وأضاف السفير أننا نوقد هذا العام شعلة ثورتنا في وقت يتعرض فيه شعبنا الفلسطيني البطل الصابر على جراحه وآلامه وشلال دمه النازف لأبشع جريمة إبادة جماعية تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أطفالنا ونسائنا وشيوخنا وكل مقومات الحياة في قطاع غزة العزة، والقدس الشريف، وعموم مدن ومخيمات وقرى فلسطين، بدعم أمريكي أوروبي بشع، وضعهم جميعا في خانة مجرمي الحرب الدوليين، فلا التاريخ ولا الضمير ولا الإنسانية الدولية سترحمهم على ما اقترفته أيديهم الملطخة بدماء شعبنا الأبرياء.
وتوجه السفير بتحية إجلال وإكبار لأبناء شعبنا الصابر الثابت فوق أرضه في مواجهة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ومخططات التهجير الصهيوأمريكية، رغم الجراح الغائرة وشلال الدم النازف إلا أنه لم يرفع الراية البيضاء ولم يستسلم، وسيبقى يناضل على خطى الياسر «أبو عمار» واخوانه الشهداء أعضاء اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح».
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