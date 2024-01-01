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سفارة فلسطين في البحرين توقد الشعلة الـ59 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المجيدة

1/1/2024 7:12:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أوقدت‭ ‬سفارة‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الشعلة‭ ‬الـ59‭ ‬لانطلاقة‭ ‬الثورة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المجيدة،‭ ‬مساء‭ ‬الأحد،‭ ‬في‭ ‬مقرها‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البحرينية‭ ‬المنامة،‭ ‬بحضور‭ ‬طاقم‭ ‬السفارة،‭ ‬والإقليم،‭ ‬وأبناء‭ ‬الجالية‭ ‬الفلسطينية‭.‬

وتقدم‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خالد‭ ‬عارف‭ ‬لإيقاد‭ ‬شعلة‭ ‬ديمومة‭ ‬الثورة،‭ ‬بمشاركة‭ ‬الحضور،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬ثورتنا‭ ‬الفلسطينية‭ ‬انطلقت‭ ‬لتنتصر‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬العدو‭ ‬الغاشم‭ ‬الإرهابي،‭ ‬مهما‭ ‬طال‭ ‬الزمان‭ ‬أو‭ ‬قصر،‭ ‬وأنها‭ ‬متواصلة‭ ‬حتى‭ ‬دحره‭ ‬عن‭ ‬أرضنا‭ ‬وإقامة‭ ‬دولتنا‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المستقلة‭ ‬ذات‭ ‬السيادة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬الأبدية‭ ‬القدس‭.‬

وأضاف‭ ‬السفير‭ ‬أننا‭ ‬نوقد‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬شعلة‭ ‬ثورتنا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يتعرض‭ ‬فيه‭ ‬شعبنا‭ ‬الفلسطيني‭ ‬البطل‭ ‬الصابر‭ ‬على‭ ‬جراحه‭ ‬وآلامه‭ ‬وشلال‭ ‬دمه‭ ‬النازف‭ ‬لأبشع‭ ‬جريمة‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭ ‬تقترفها‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بحق‭ ‬أطفالنا‭ ‬ونسائنا‭ ‬وشيوخنا‭ ‬وكل‭ ‬مقومات‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬العزة،‭ ‬والقدس‭ ‬الشريف،‭ ‬وعموم‭ ‬مدن‭ ‬ومخيمات‭ ‬وقرى‭ ‬فلسطين،‭ ‬بدعم‭ ‬أمريكي‭ ‬أوروبي‭ ‬بشع،‭ ‬وضعهم‭ ‬جميعا‭ ‬في‭ ‬خانة‭ ‬مجرمي‭ ‬الحرب‭ ‬الدوليين،‭ ‬فلا‭ ‬التاريخ‭ ‬ولا‭ ‬الضمير‭ ‬ولا‭ ‬الإنسانية‭ ‬الدولية‭ ‬سترحمهم‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬اقترفته‭ ‬أيديهم‭ ‬الملطخة‭ ‬بدماء‭ ‬شعبنا‭ ‬الأبرياء‭.‬

وتوجه‭ ‬السفير‭ ‬بتحية‭ ‬إجلال‭ ‬وإكبار‭ ‬لأبناء‭ ‬شعبنا‭ ‬الصابر‭ ‬الثابت‭ ‬فوق‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬والتطهير‭ ‬العرقي‭ ‬ومخططات‭ ‬التهجير‭ ‬الصهيوأمريكية،‭ ‬رغم‭ ‬الجراح‭ ‬الغائرة‭ ‬وشلال‭ ‬الدم‭ ‬النازف‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يرفع‭ ‬الراية‭ ‬البيضاء‭ ‬ولم‭ ‬يستسلم،‭ ‬وسيبقى‭ ‬يناضل‭ ‬على‭ ‬خطى‭ ‬الياسر‭ ‬‮«‬أبو‭ ‬عمار‮»‬‭ ‬واخوانه‭ ‬الشهداء‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬المركزية‭ ‬لحركة‭ ‬التحرير‭ ‬الوطني‭ ‬الفلسطيني‭ ‬‮«‬فتح‮»‬‭.‬

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