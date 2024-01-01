رئيس الأوقاف السنية يبحث مع النائب حنان فردان تعزيز التعاون بين الطرفين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تأكيداً لأهمية التعاون المشترك وتضافر الجهود لخدمة الوطن والمواطنين استقبل الشيخ الدكتور راشد بن محمد بن فطيس الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية، النائب حنان الفردان بحضور مجموعة من أهالي منطقة اللوزي
وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الطرفين بما يخدم صالح الوطن والمواطنين.
وأكد الطرفان خلال اللقاء أهمية استمرار هذه اللقاءات التي تسهم في تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يعزز مسيرة النهضة الحضارية والتنموية في مملكة البحرين.
هذا وقد ثمنت النائب حنان الفردان الجهود الحثيثة التي يقوم بها رئيس مجلس الأوقاف السنية وما يبذله من مد جسور التواصل مع الجميع ورعايته لعمارة بيوت الله لتقوم برسالتها النبيلة على أكمل وجه.
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