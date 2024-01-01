رئيس الأوقاف السنية يبحث مع النائب حنان فردان تعزيز التعاون بين الطرفين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬صالح‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭.‬

وأكد‭ ‬الطرفان‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أهمية‭ ‬استمرار‭ ‬هذه‭ ‬اللقاءات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬مسيرة‭ ‬النهضة‭ ‬الحضارية‭ ‬والتنموية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬ثمنت‭ ‬النائب‭ ‬حنان‭ ‬الفردان‭ ‬الجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬وما‭ ‬يبذله‭ ‬من‭ ‬مد‭ ‬جسور‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الجميع‭ ‬ورعايته‭ ‬لعمارة‭ ‬بيوت‭ ‬الله‭ ‬لتقوم‭ ‬برسالتها‭ ‬النبيلة‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه‭. ‬