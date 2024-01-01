تنظيم الاتصالات: 2% الرسم السنوي للترخيص الممتاز والعادي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت: أمل الحامد
صدر عن المهندسة مريم جمعان رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات قرار بتعديل مادة (3) من اللائحة التنظيمية بشأن الرسوم التي تفرضها الهيئة على التراخيص والخدمات الأخرى الصادرة بقرار رقم (6) لسنة 2023 وذلك باستبدال نصها.
وبحسب القرار، فإن نص المادة (3) من اللائحة التنظيمية عن الرسم السنوي لترخيص الاتصالات المحتسب على أساس إجمالي الدخل السنوي يستبدل ليصبح «يحدد الرسم السنوي للترخيص الممتاز والعادي بمبلغ يعادل 2 % من إجمالي الدخل السنوي للمرخص له والذي ينتج عن ممارسة المرخص له للأنشطة بموجب ترخيص اتصالات، فيما عدا الحالات التي يتم تحديد رسم ثابت من خلال الشروط المنصوص عليها في الترخيص العادي».
يشار إلى أن المادة (3) من قرار رقم (6) لسنة 2023 عن الرسم السنوي لترخيص الاتصالات المحتسب على أساس إجمالي الدخل السنوي، ونصت على أنه «يحدد الرسم السنوي لترخيص الاتصالات بمبلغ يعادل 1 % من إجمالي الدخل السنوي للمرخص له والذي ينتج عن ممارسة المرخص له للأنشطة بموجب ترخيص اتصالات أو أي نسبة أخرى يحددها القانون».
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