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تنظيم الاتصالات: 2% الرسم السنوي للترخيص الممتاز والعادي

1/1/2024 7:12:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬أمل‭ ‬الحامد


صدر‭ ‬عن‭ ‬المهندسة‭ ‬مريم‭ ‬جمعان‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬الاتصالات‭ ‬قرار‭ ‬بتعديل‭ ‬مادة‭ (‬3‭) ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬التنظيمية‭ ‬بشأن‭ ‬الرسوم‭ ‬التي‭ ‬تفرضها‭ ‬الهيئة‭ ‬على‭ ‬التراخيص‭ ‬والخدمات‭ ‬الأخرى‭ ‬الصادرة‭ ‬بقرار‭ ‬رقم‭ (‬6‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬وذلك‭ ‬باستبدال‭ ‬نصها‭.‬

وبحسب‭ ‬القرار،‭ ‬فإن‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ (‬3‭) ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬التنظيمية‭ ‬عن‭ ‬الرسم‭ ‬السنوي‭ ‬لترخيص‭ ‬الاتصالات‭ ‬المحتسب‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬إجمالي‭ ‬الدخل‭ ‬السنوي‭ ‬يستبدل‭ ‬ليصبح‭ ‬‮«‬يحدد‭ ‬الرسم‭ ‬السنوي‭ ‬للترخيص‭ ‬الممتاز‭ ‬والعادي‭ ‬بمبلغ‭ ‬يعادل‭ ‬2 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الدخل‭ ‬السنوي‭ ‬للمرخص‭ ‬له‭ ‬والذي‭ ‬ينتج‭ ‬عن‭ ‬ممارسة‭ ‬المرخص‭ ‬له‭ ‬للأنشطة‭ ‬بموجب‭ ‬ترخيص‭ ‬اتصالات،‭ ‬فيما‭ ‬عدا‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تحديد‭ ‬رسم‭ ‬ثابت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الشروط‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الترخيص‭ ‬العادي‮»‬‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المادة‭ (‬3‭) ‬من‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬6‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬عن‭ ‬الرسم‭ ‬السنوي‭ ‬لترخيص‭ ‬الاتصالات‭ ‬المحتسب‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬إجمالي‭ ‬الدخل‭ ‬السنوي،‭ ‬ونصت‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يحدد‭ ‬الرسم‭ ‬السنوي‭ ‬لترخيص‭ ‬الاتصالات‭ ‬بمبلغ‭ ‬يعادل‭ ‬1‭ ‬ ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الدخل‭ ‬السنوي‭ ‬للمرخص‭ ‬له‭ ‬والذي‭ ‬ينتج‭ ‬عن‭ ‬ممارسة‭ ‬المرخص‭ ‬له‭ ‬للأنشطة‭ ‬بموجب‭ ‬ترخيص‭ ‬اتصالات‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬نسبة‭ ‬أخرى‭ ‬يحددها‭ ‬القانون‮»‬‭.‬

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