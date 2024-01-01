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كلية فاتيل للضيافة تشارك في فعالية ((Campus France)) في 3 دول خليجية

1/1/2024 7:12:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت‭ ‬كلية‭ ‬فاتيل‭ ‬للضيافة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬فعالية‭ ‬‮«‬ Campus ‭ ‬ France ‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تكليف‭ ‬الكلية‭ ‬بتمثيل‭ ‬كلية‭ ‬‮«‬فاتيل‮»‬‭ ‬الأم‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الفعالية‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬‮«‬أعرب‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬كلية‭ ‬‮«‬فاتيل‮»‬‭ ‬للضيافة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالثقة‭ ‬التي‭ ‬حظيت‭ ‬بها‭ ‬الكلية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬كلية‭ ‬‮«‬فاتيل‮»‬‭ ‬الأم‭ ‬بترشيحها‭ ‬لتمثيل‭ ‬الكلية‭ ‬في‭ ‬الفعالية‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الفعالية‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الكويت،‭ ‬وأبوظبي‭ ‬ودبي‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬وفي‭ ‬مسقط‭ ‬بسلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬الفعالية‭ ‬تم‭ ‬التعريف‭ ‬بالكلية‭ ‬وبرامجها‭ ‬الأكاديمية‭ ‬وخدماتها‭ ‬المقدمة‭ ‬للطلبة‭ ‬ودعوة‭ ‬طلبة‭ ‬المدارس‭ ‬للدراسة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬او‭ ‬في‭ ‬احدى‭ ‬كليات‭ ‬فاتيل‭ ‬المختلفة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬نظراً‭ ‬لما‭ ‬تحظى‭ ‬الكلية‭ ‬من‭ ‬ثقة‭ ‬وسمعة‭ ‬دولية‭ ‬فيما‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬أكاديمية‭ ‬رائدة‭ ‬نظرياً‭ ‬وعملياً‭ ‬في‭ ‬تخصص‭ ‬الضيافة‭ ‬والفندقة‭ ‬والسياحة‮»‬‭.‬

ونوه‭ ‬‮«‬بدور‭ ‬الكلية‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬عن‭ ‬الفرص‭ ‬الوافرة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬ودور‭ ‬الكلية‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬وتأهيل‭ ‬الكوادر‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‭ ‬وفقاً‭ ‬لأفضل‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة‭ ‬والسياحة،‭ ‬ورفد‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬بأمهر‭ ‬الكفاءات‭ ‬النوعية،‭ ‬وتقديم‭ ‬برامج‭ ‬تعليمية‭ ‬متميزة‭ ‬وتطبيقات‭ ‬عملية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬الدولي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬ديناميكية‭ ‬حديثة‮»‬‭.‬

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