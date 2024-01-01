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تركي الفيصل: حماس حطمت صورة إسرائيل وأعادت إحياء قضية فلسطين

1/1/2024 7:12:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قال‭ ‬الأمير‭ ‬السعودي‭ ‬تركي‭ ‬الفيصل‭ ‬إن‭ ‬هجوم‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬حركة‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬قواعد‭ ‬عسكرية‭ ‬ومستوطنات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬غلاف‭ ‬غزة‭ ‬يوم‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬حطم‭ ‬صورة‭ ‬إسرائيل‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬قوة‭ ‬منيعة‮»‬‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وأعاد‭ ‬إحياء‭ ‬قضية‭ ‬فلسطين‭.‬

حديث‭ ‬الفصيل،‭ ‬وهو‭ ‬سفير‭ ‬أسبق‭ ‬للمملكة‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬ورئيس‭ ‬أسبق‭ ‬لجهاز‭ ‬المخابرات،‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬الإخبارية‮»‬‭ ‬السعودية،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬هجوم‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تداعيات‭ ‬منها‭ ‬‮«‬تحطيم‭ ‬الصورة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬لدى‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬منيعة‭ ‬ضد‭ ‬أي‭ ‬قوة‭ ‬ممكن‭ ‬أن‭ ‬تنافسها‭ ‬أو‭ ‬تتحداها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬التداعيات‭ ‬كذلك‭ ‬‮«‬التأكيد‭ ‬أن‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬حية‭ ‬ولم‭ ‬تمت‭ ‬كما‭ ‬ادعى‭ ‬البعض‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬بالقول‭ ‬إن‭ ‬فلسطين‭ ‬شيء‭ ‬منسي‭ ‬ليس‭ ‬للعرب‭ ‬اهتمام‭ ‬به‭ ‬ولا‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬اهتمام‭ ‬به‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هاتين‭ ‬النتيجتين‭ ‬أتى‭ ‬بهما‭ ‬هجوم‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬الذي‭ ‬أيقظ‭ ‬العالم‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬قضية‭ ‬فلسطينية‭ ‬واضطهادا‭ ‬وظلما‭ ‬يُمارس‭ ‬ضد‭ ‬هذا‭ ‬الشعب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬محتل‭ ‬يشبه‭ ‬الاحتلالات‭ ‬الاستعمارية‭ ‬بالقرن‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‮»‬‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬جرائم‭ ‬الاحتلال‭ ‬اليومية‭ ‬بحق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ومقدساته،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬المحتلة،‭ ‬قتلت‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الهجوم‭ ‬نحو‭ ‬1200‭ ‬إسرائيلي‭ ‬وأسرت‭ ‬حوالي‭ ‬240،‭ ‬بادلت‭ ‬قرابة‭ ‬110‭ ‬منهم‭ ‬مع‭ ‬الاحتلال،‭ ‬الذي‭ ‬يحتجز‭ ‬في‭ ‬سجونه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬7800‭ ‬فلسطيني‭. ‬

وأضاف‭ ‬الفيصل‭ ‬أن‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬أصبحت‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬هي‭ ‬المحور‭ ‬الذي‭ ‬يدور‭ ‬حوله‭ ‬كل‭ ‬اهتمام‭ ‬العالم‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭.‬

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