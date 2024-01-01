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البحرينيون يحيون العام الجديد بالتضامن مع غزة

1/1/2024 7:12:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أحيا‭ ‬البحرينيون‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬الجديد‭ ‬بمواصلة‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬مئات‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬وقفة‭ ‬تضامنية‭ ‬نظمتها‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬لمقاومة‭ ‬التطبيع‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬تحرير‭ ‬الأرض‮»‬،‭ ‬واصفين‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬الذي‭ ‬مضى‭ ‬بأنه‭ ‬عام‭ ‬‮«‬الطوفان‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬كشف‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأقنعة،‭ ‬وسطرت‭ ‬فيه‭ ‬المقاومة‭ ‬الباسلة‭ ‬أروع‭ ‬صور‭ ‬الإرادة‭ ‬والاقدام‭ ‬نحو‭ ‬تحرير‭ ‬الأرض‭.‬

وأكدوا‭ ‬أنهم‭ ‬يستقبلون‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬بتجديد‭ ‬العهد‭ ‬لشهدائنا‭ ‬ولشعبنا‭ ‬والمقاومة‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬حتى‭ ‬تحرير‭ ‬الأرض‭ ‬من‭ ‬البحر‭ ‬الى‭ ‬النهر‭ ‬وعودة‭ ‬كل‭ ‬اللاجئين‭.‬

وشهدت‭ ‬الوقفة‭ ‬نقل‭ ‬مقطع‭ ‬صوتي‭ ‬عن‭ ‬أمنيات‭ ‬أطفال‭ ‬فلسطين‭ ‬للعام‭ ‬الجديد‭ ‬والتي‭ ‬حملت‭ ‬كلها‭ ‬أمنيات‭ ‬انتهاء‭ ‬الحرب‭ ‬والعودة‭ ‬إلى‭ ‬بيوتهم‭ ‬التي‭ ‬أجبرهم‭ ‬العدوان‭ ‬الصهيوني‭ ‬على‭ ‬تركها‭ ‬بسبب‭ ‬جرائم‭ ‬الإبادة‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬نحو‭ ‬تسعين‭ ‬يوما‭.‬

وقالت‭ ‬إحدى‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬المقطع‭ ‬‮«‬نفسي‭ ‬تخلص‭ ‬الحرب،‭ ‬اليهود‭ ‬يطلعوا‭ ‬من‭ ‬بيتنا،‭ ‬ويخلونا‭ ‬نرجع‭ ‬إلى‭ ‬دارنا‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬آخر‭ ‬‮«‬نفسي‭ ‬يرجع‭ ‬أخويا‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬الوقفة‭ ‬التضامنية‭ ‬على‭ ‬موقف‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬تجاه‭ ‬القضية‭ ‬العربية‭ ‬الأولى‭ ‬ودعمه‭ ‬اللامحدود‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وهتفوا‭ ‬‮«‬من‭ ‬غزة‭ ‬للبحرين‭ ‬شعب‭ ‬واحد‭ ‬لا‭ ‬شعبين‮»‬‭.‬

وذكرت‭ ‬جمعية‭ ‬مقاومة‭ ‬التطبيع‭ ‬في‭ ‬كلمتها‭ ‬أن‭ ‬شعب‭ ‬فلسطين‭ ‬يكتب‭ ‬التاريخ‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬مؤكدة‭ ‬عدم‭ ‬استسلام‭ ‬هذا‭ ‬الشعب‭ ‬أمام‭ ‬الاحتلال،‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬وفلسطين‭ ‬تقاوم‭ ‬وتصمد‭ ‬وتنتصر‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬أهالي‭ ‬فلسطين‭ ‬يقفون‭ ‬شامخين‭ ‬أمام‭ ‬آلة‭ ‬الدمار‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬جوف‭ ‬الحقد‭ ‬الدفين‭ ‬والانتقام‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء،‭ ‬آلة‭ ‬مدعومة‭ ‬بحقد‭ ‬ودمار‭ ‬تخرج‭ ‬من‭ ‬مصانع‭ ‬رأسمالية‭ ‬متوحشة‭.‬

وأشار‭ ‬المشاركون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تاريخ‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬هو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬جرائم‭ ‬ممتدة‭ ‬منذ‭ ‬1948،‭ ‬ويواصل‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬75‭ ‬عاما‭ ‬ارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬القتل‭ ‬واحتلال‭ ‬الأرض،‭ ‬وهو‭ ‬تاريخ‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نعلمه‭ ‬لأطفالنا‭ ‬ونحملهم‭ ‬أمانة‭ ‬عدم‭ ‬النسيان،‭ ‬مشددين‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬تطبيع‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الكيان‭.‬

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