د. وهيب الناصر يستعرض أبرز الظواهر الفلكية في 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استعرض د. وهيب الناصر رئيس الجمعية الفلكية البحرينية أستاذ الفيزياء التطبيقية بجامعة الخليج العربي أبرز الظواهر الفلكية التي يشهدها كوكب الأرض خلال عام 2024، منها دخول طالع «الشولة» في الثاني من يناير ويستمر حتى 14 يناير، فيما تكون الأرض في الثالث من يناير في أقرب نقطة لها من الشمس في الساعة 03:40 صباحاً، وبُعد الأرض عن الشمس 147.100.633 كم، والقطر الزاوي للشمس 32.31 دقيقة قوسية.
وأشار إلى أن يوم 11 يناير سوف يشهد ولادة هلال رجب 1445هـ في الساعة 2:57 مساء، ويغرب قبل غروب الشمس، وفي يوم الجمعة 12 يناير يمكث الهلال في الأفق مدة 63 دقيقة، فيما يولد هلال شعبان 1445هـ في الساعة 01:59 صباحا، ويمكث في الأفق مدة 36 دقائق، وهو هلال قزم في العاشر من فبراير، ويولد هلال رمضان 1445هـ في الساعة 12:00 ظهرا من العاشر من مارس، ويمكث في الأفق مدة 10 دقائق، وهو هلال عملاق.
وتطرق إلى 15 مارس يتساوى فيه عدد ساعات الليل بالنهار في مملكة البحرين بواقع 12 ساعة لكل منهما، فيما يكون 20 مارس موعد دخول فصل الربيع (الاعتدال الربيعي) في الساعة 6:06 صباحا، وتبعد الأرض عن الشمس مسافة 053.979.258 كم.
وأوضح أن 25 مارس سيشهد خسوفا شبه ظلي للقمر، ويقع في يوم الإثنين الموافق 15 رمضان 1446 هـ، وتكون نسبة الخسوف شبه الظلي 95.6 % ، ولا يشاهد القمر منقوصا وإنما يتغير لونه قليلا، ولا يشاهد في البحرين لوقوعه نهارا، وتكون ذروته في الساعة 10:13 صباحا.
وفي الثامن من أبريل سيشهد كسوفا كليا، ويوافق يوم الإثنين الموافق 29 رمضان 1445هـ، ويقع على كل أمريكا الشمالية، لذلك أطلق عليه كسوف أمريكا العظيم Great America Eclipse Solar ، ولا يشاهد في كل دول العالم الإسلامي، وهو أول كسوف في عام 2024م. ويبدأ الكسوف الكلي من على الكرة الأرضية الساعة 6:41 مساء بتوقيت البحرين، وذروته في الساعة 10:13 مساء، وينتهي من على الكرة الأرضية في الساعة 11:52.
وفي 28 مايو تتعامد أشعة الشمس على مكة المكرمة في كل عام في الساعة 12:18 مساءً، وهو موعد تحديد اتجاه القبلة عن طريق موقع الشمس في أي بقعة من العالم في هذا الوقت بتوقيت مكة المكرمة، ويتكرر في 16 يوليو، أما يوم 6 يونيو فيولد هلال ذو الحجة 1445هـ في الساعة 3:38 مساء، ويمكث في الأفق 13 دقيقة.
وفي العاشر من يونيو سيشهد كسوفا حلقيا، وأكثر حجب للشمس سيكون 93.7 % ، ولا يشاهد في البحرين، وفي 2 أكتوبر سيكون هناك كسوف حلقي للشمس، ويوافق يوم الأربعاء 29 ربيع الاول 1446 هـ، ولا يشاهد هذا الكسوف في البحرين وإنما في جزء من أمريكا الجنوبية في الساعة 10:44 مساء. ويقع في جنوب المحيط الهادي، ما بين استراليا وأمريكا الجنوبية، وأفضلها مشاهدة جنوب الأرجنتين.، وهو ثاني كسوف يقع في عام 2024، وهو الأخير، ولا يشاهد في سماء مملكة البحرين وكل دول الخليج العربي ودول العالم.
وفي 6 يوليو يولد هلال محرم 1446هـ في الساعة 1:57 صباحا، ويمكث في الأفق مدة 45 دقيقة.
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