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د. وهيب الناصر يستعرض أبرز الظواهر الفلكية في 2024

1/1/2024 7:12:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استعرض‭ ‬د‭. ‬وهيب‭ ‬الناصر‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬الفلكية‭ ‬البحرينية‭ ‬أستاذ‭ ‬الفيزياء‭ ‬التطبيقية‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬أبرز‭ ‬الظواهر‭ ‬الفلكية‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬كوكب‭ ‬الأرض‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬منها‭ ‬دخول‭ ‬طالع‭ ‬‮«‬الشولة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬ويستمر‭ ‬حتى‭ ‬14‭ ‬يناير،‭ ‬فيما‭ ‬تكون‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬نقطة‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬الشمس‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬03‭:‬40‭ ‬صباحاً،‭ ‬وبُعد‭ ‬الأرض‭ ‬عن‭ ‬الشمس‭ ‬147‭.‬100‭.‬633‭ ‬كم،‭ ‬والقطر‭ ‬الزاوي‭ ‬للشمس‭ ‬32‭.‬31‭ ‬دقيقة‭ ‬قوسية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يوم‭ ‬11‭ ‬يناير‭ ‬سوف‭ ‬يشهد‭ ‬ولادة‭ ‬هلال‭ ‬رجب‭ ‬1445هـ‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬2:57‭ ‬مساء،‭ ‬ويغرب‭ ‬قبل‭ ‬غروب‭ ‬الشمس،‭ ‬وفي‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬12‭ ‬يناير‭ ‬يمكث‭ ‬الهلال‭ ‬في‭ ‬الأفق‭ ‬مدة‭ ‬63‭ ‬دقيقة،‭ ‬فيما‭ ‬يولد‭ ‬هلال‭ ‬شعبان‭ ‬1445هـ‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬01‭:‬59‭ ‬صباحا،‭ ‬ويمكث‭ ‬في‭ ‬الأفق‭ ‬مدة‭ ‬36‭ ‬دقائق،‭ ‬وهو‭ ‬هلال‭ ‬قزم‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬فبراير،‭ ‬ويولد‭ ‬هلال‭ ‬رمضان‭ ‬1445هـ‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬12‭:‬00‭ ‬ظهرا‭ ‬من‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬مارس،‭ ‬ويمكث‭ ‬في‭ ‬الأفق‭ ‬مدة‭ ‬10‭ ‬دقائق،‭ ‬وهو‭ ‬هلال‭ ‬عملاق‭.‬

وتطرق‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬مارس‭ ‬يتساوى‭ ‬فيه‭ ‬عدد‭ ‬ساعات‭ ‬الليل‭ ‬بالنهار‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بواقع‭ ‬12‭ ‬ساعة‭ ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬فيما‭ ‬يكون‭ ‬20‭ ‬مارس‭ ‬موعد‭ ‬دخول‭ ‬فصل‭ ‬الربيع‭ (‬الاعتدال‭ ‬الربيعي‭) ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬06‭ ‬صباحا،‭ ‬وتبعد‭ ‬الأرض‭ ‬عن‭ ‬الشمس‭ ‬مسافة‭ ‬053‭.‬979‭.‬258‭ ‬كم‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬25‭ ‬مارس‭ ‬سيشهد‭ ‬خسوفا‭ ‬شبه‭ ‬ظلي‭ ‬للقمر،‭ ‬ويقع‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬الموافق‭ ‬15‭ ‬رمضان‭ ‬1446‭ ‬هـ،‭ ‬وتكون‭ ‬نسبة‭ ‬الخسوف‭ ‬شبه‭ ‬الظلي‭ ‬95‭.‬6 % ،‭ ‬ولا‭ ‬يشاهد‭ ‬القمر‭ ‬منقوصا‭ ‬وإنما‭ ‬يتغير‭ ‬لونه‭ ‬قليلا،‭ ‬ولا‭ ‬يشاهد‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لوقوعه‭ ‬نهارا،‭ ‬وتكون‭ ‬ذروته‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬10‭:‬13‭ ‬صباحا‭. ‬

وفي‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬أبريل‭ ‬سيشهد‭ ‬كسوفا‭ ‬كليا،‭ ‬ويوافق‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬الموافق‭ ‬29‭ ‬رمضان‭ ‬1445هـ،‭ ‬ويقع‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬أمريكا‭ ‬الشمالية،‭ ‬لذلك‭ ‬أطلق‭ ‬عليه‭ ‬كسوف‭ ‬أمريكا‭ ‬العظيم‭ ‬ Great ‭ ‬ America ‭ ‬ Eclipse ‭ ‬ Solar ،‭ ‬ولا‭ ‬يشاهد‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬الإسلامي،‭ ‬وهو‭ ‬أول‭ ‬كسوف‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024م‭. ‬ويبدأ‭ ‬الكسوف‭ ‬الكلي‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬الأرضية‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬41‭ ‬مساء‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين،‭ ‬وذروته‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬10‭:‬13‭ ‬مساء،‭ ‬وينتهي‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬الأرضية‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬11:52‭.‬

وفي‭ ‬28‭ ‬مايو‭ ‬تتعامد‭ ‬أشعة‭ ‬الشمس‭ ‬على‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬12‭:‬18‭ ‬مساءً،‭ ‬وهو‭ ‬موعد‭ ‬تحديد‭ ‬اتجاه‭ ‬القبلة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬موقع‭ ‬الشمس‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬بقعة‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬بتوقيت‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة،‭ ‬ويتكرر‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬يوليو،‭ ‬أما‭ ‬يوم‭ ‬6‭ ‬يونيو‭ ‬فيولد‭ ‬هلال‭ ‬ذو‭ ‬الحجة‭ ‬1445هـ‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬3‭:‬38‭ ‬مساء،‭ ‬ويمكث‭ ‬في‭ ‬الأفق‭ ‬13‭ ‬دقيقة‭.‬

وفي‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬سيشهد‭ ‬كسوفا‭ ‬حلقيا،‭ ‬وأكثر‭ ‬حجب‭ ‬للشمس‭ ‬سيكون‭ ‬93.7 % ،‭ ‬ولا‭ ‬يشاهد‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وفي‭ ‬2‭ ‬أكتوبر‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬كسوف‭ ‬حلقي‭ ‬للشمس،‭ ‬ويوافق‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬29‭ ‬ربيع‭ ‬الاول‭ ‬1446‭ ‬هـ،‭ ‬ولا‭ ‬يشاهد‭ ‬هذا‭ ‬الكسوف‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وإنما‭ ‬في‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬10‭:‬44‭ ‬مساء‭. ‬ويقع‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬المحيط‭ ‬الهادي،‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬استراليا‭ ‬وأمريكا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وأفضلها‭ ‬مشاهدة‭ ‬جنوب‭ ‬الأرجنتين‭.‬،‭ ‬وهو‭ ‬ثاني‭ ‬كسوف‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬وهو‭ ‬الأخير،‭ ‬ولا‭ ‬يشاهد‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وكل‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬ودول‭ ‬العالم‭.‬

وفي‭ ‬6‭ ‬يوليو‭ ‬يولد‭ ‬هلال‭ ‬محرم‭ ‬1446هـ‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬1‭:‬57‭ ‬صباحا،‭ ‬ويمكث‭ ‬في‭ ‬الأفق‭ ‬مدة‭ ‬45‭ ‬دقيقة‭.‬

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