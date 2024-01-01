42 مستوطنا يرفعون دعوى ضد جيش الاحتلال والشاباك بعد هجوم 7 أكتوبر

42 مستوطنا يرفعون دعوى ضد جيش الاحتلال والشاباك بعد هجوم 7 أكتوبر
التاريخ
1/1/2024 3:12:21 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن 42 مستوطنا ممن كانوا في حفل الطبيعة في محيط غزة، رفعوا دعوى مدنية ضد الجيش والشرطة والشاباك بعد هجوم 7 أكتوبر.
وأوضح الإعلام العبري، أن الدعوى تتضمن اتهامات بالتقصير وعدم منع قيام الحفل رغم وجود تنبيهات بشأن حادث أمني خطير.
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