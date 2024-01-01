Tuesday, 02 January 2024 12:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسؤول أميركي: سحب الاحتلال قوات من غزة تحولٌ لعمليات أقل

1/1/2024 3:12:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي قوله إن قرار "إسرائيل" سحب قوات من غزة يبدو بداية تحولٍ نحو عمليات أقل كثافة بالشمال، لكنه قال إن هذا التحول لا يغير الوضع في الجنوب.


وقرر الجيش الإسرائيلي سحب 5 ألوية من القوات المنتشرة في قطاع غزة، كما أعلن تسريح بعض جنود الاحتياط.


MENAFN01012024000208011052ID1107674624

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث