مسؤول أميركي: سحب الاحتلال قوات من غزة تحولٌ لعمليات أقل

مسؤول أميركي: سحب الاحتلال قوات من غزة تحولٌ لعمليات أقل
التاريخ
1/1/2024 3:12:21 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي قوله إن قرار "إسرائيل" سحب قوات من غزة يبدو بداية تحولٍ نحو عمليات أقل كثافة بالشمال، لكنه قال إن هذا التحول لا يغير الوضع في الجنوب.
وقرر الجيش الإسرائيلي سحب 5 ألوية من القوات المنتشرة في قطاع غزة، كما أعلن تسريح بعض جنود الاحتياط.
MENAFN01012024000208011052ID1107674624
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.