بريطانيا تمنع الطلبة الأجانب من اصطحاب عائلاتهم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -
قال وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي، إن "الممارسات غير المعقولة" للطلبة الأجانب الذين يحضرون أسرهم إلى المملكة المتحدة، ستنتهي مع دخول القيود الجديدة المفروضة على مسارات التأشيرات حيز التنفيذ، اليوم الاثنين.
وأضاف كليفرلي أن الإجراءات الجديدة التي ستؤثر على جميع الطلاب باستثناء من يلتحقون بدورات بحثية للدراسات العليا ومن لديهم منح دراسية بتمويل حكومي، ستخفض أعداد المهاجرين بعشرات الآلاف، وفقاً لتعبيره.
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