المقاومة: استهدفنا 26 آلية للاحتلال خلال 48 ساعة

المقاومة: استهدفنا 26 آلية للاحتلال خلال 48 ساعة
التاريخ
1/1/2024 3:12:21 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كتائب القسام إنها استهدفت 26 آلية إسرائيلية متوغلة في حيي الدرج والتفاح بمدينة غزة خلال الـ48 ساعة الماضية.
وبينت الكتائب في بيان لها عبر "تيليجرام" أنها كثفت استهداف جيش الاحتلال وسط القطاع منذ صباح اليوم.
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