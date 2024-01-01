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المقاومة: استهدفنا 26 آلية للاحتلال خلال 48 ساعة

1/1/2024 3:12:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كتائب القسام إنها استهدفت 26 آلية إسرائيلية متوغلة في حيي الدرج والتفاح بمدينة غزة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وبينت الكتائب في بيان لها عبر "تيليجرام" أنها كثفت استهداف جيش الاحتلال وسط القطاع منذ صباح اليوم.


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