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رئيس بلدية سديروت: خطة غبية للحكومة في غلاف غزة

1/1/2024 3:12:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وصف رئيس بلدية مستوطنة "سديروت" ألون دافيدي، الاثنين، خطة حكومة الاحتلال المتمثلة "في طلبها من السكان العودة إلى غلاف غزة مقابل منحة مالية، بالخطة الوهمية والغبية".
وقال دافيدي، إن "الحكومة والجيش لا يتكلمان بشفافية"، منتقدا "منحة العودة التي تتيح لسكان سديروت مغادرة الفنادق التي يقيمون فيها والعودة للعيش في المدينة".

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