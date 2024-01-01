رئيس بلدية سديروت: خطة غبية للحكومة في غلاف غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وصف رئيس بلدية مستوطنة "سديروت" ألون دافيدي، الاثنين، خطة حكومة الاحتلال المتمثلة "في طلبها من السكان العودة إلى غلاف غزة مقابل منحة مالية، بالخطة الوهمية والغبية".
وقال دافيدي، إن "الحكومة والجيش لا يتكلمان بشفافية"، منتقدا "منحة العودة التي تتيح لسكان سديروت مغادرة الفنادق التي يقيمون فيها والعودة للعيش في المدينة".
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN01012024000208011052ID1107674621
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.