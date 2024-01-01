ضربة قاصمة لنتنياهو.. إبطال قانون الحد من المعقولية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الاثنين، قرارا بإلغاء قانون "الحد من المعقولية"، بتأييد 8 قضاة على رأسهم رئيسة المحكمة المنتهية ولايتها، "إستر حيوت"، ومعارضة 7 قضاة، أي بأغلبية قاض واحد.
ووجه مسؤولون في الحكومة انتقادات للجهاز القضائي، معتبرين أن نشر القرار أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة، قد يعيد الانقسام المجتمعي العميق في إسرائيل إلى الواجهة.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN01012024000208011052ID1107674620
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.