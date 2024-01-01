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ضربة قاصمة لنتنياهو.. إبطال قانون الحد من المعقولية

1/1/2024 3:12:20 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الاثنين، قرارا بإلغاء قانون "الحد من المعقولية"، بتأييد 8 قضاة على رأسهم رئيسة المحكمة المنتهية ولايتها، "إستر حيوت"، ومعارضة 7 قضاة، أي بأغلبية قاض واحد.


ووجه مسؤولون في الحكومة انتقادات للجهاز القضائي، معتبرين أن نشر القرار أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة، قد يعيد الانقسام المجتمعي العميق في إسرائيل إلى الواجهة.

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