الأونروا: الاحتلال أمر 1000 نازح بإخلاء مدرسة بمخيم البريج

الأونروا: الاحتلال أمر 1000 نازح بإخلاء مدرسة بمخيم البريج
التاريخ
1/1/2024 3:12:20 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) إن قوات الاحتلال داهمت مدرسة تؤوي نازحين في مخيم البريج، وأمرت 1000 نازح و7 من موظفي الوكالة بالإخلاء.
وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال لا تزال تحتجز 27 نازحا و3 من موظفيها، كما أجبرت الذكور على خلع ملابسهم والانتقال إلى مكان مفتوح.
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