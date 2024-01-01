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الأونروا: الاحتلال أمر 1000 نازح بإخلاء مدرسة بمخيم البريج

1/1/2024 3:12:20 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) إن قوات الاحتلال داهمت مدرسة تؤوي نازحين في مخيم البريج، وأمرت 1000 نازح و7 من موظفي الوكالة بالإخلاء.


وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال لا تزال تحتجز 27 نازحا و3 من موظفيها، كما أجبرت الذكور على خلع ملابسهم والانتقال إلى مكان مفتوح.

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