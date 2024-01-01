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3096طناً من الخضار والفواكه والورقيات وردت للسوق المركزي اليوم

1/1/2024 3:12:20 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الإثنين، 3096طناً، منها 2067طن خضار، و780طن فواكه، و 248طناً من الورقيات.


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و 20 قرشاً للكيلو غرام، والبصل الناشف بين 25 و 38 قرشاً، والبطاطا بين 15 و 40 قرشاً، والبندورة بين 8 و 20 قرشاً، والجزر بين 40 و50 قرشاً، والخيار بين 25 و 40 قرشاً، والزهرة بين 15و 25 قرشاً، والليمون بين 30 و40 قرشاً، والموز البلدي بين 50 و 85 قرشاً.

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