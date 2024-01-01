مستشفى إسرائيلي: استقبلنا 24 جندياً مصاباً خلال 24 ساعة

مستشفى إسرائيلي: استقبلنا 24 جندياً مصاباً خلال 24 ساعة
التاريخ
1/1/2024 3:12:20 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مستشفى سوروكا الإسرائيلي، إنه استقبل 24 جندياً مصاباً جراح 2 منهم خطيرة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأكد المستشفى، أنه قدم منذ بداية الحرب العلاج لـ 2408 جندي أصيبوا في معارك بقطاع غزة.
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