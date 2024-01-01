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مستشفى إسرائيلي: استقبلنا 24 جندياً مصاباً خلال 24 ساعة

1/1/2024 3:12:20 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مستشفى سوروكا الإسرائيلي، إنه استقبل 24 جندياً مصاباً جراح 2 منهم خطيرة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.


وأكد المستشفى، أنه قدم منذ بداية الحرب العلاج لـ 2408 جندي أصيبوا في معارك بقطاع غزة.


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