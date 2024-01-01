استمرار انسحاب جيش الاحتلال من شمال غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت وسائل إعلام عبرية، عن استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من شمال غزة، مشيرة إلى أنه سيتم تسريح قوات إضافية في الأيام القادمة.



وقالت إن الفرقة 98 تقود 7 ألوية في محور خان يونس بهدف تحديد مكان المحتجزين وتصفية قادة حماس.



وأضافت أن التغييرات في طبيعة القتال تحدث رغم رفض نتنياهو الحديث بشأن اليوم التالي بعد الحرب، وأن الجيش معني بالانتقال للمرحلة التالية التي تقوم على سحب قواته من داخل قطاع غزة.



وأشارت إلى أن جيش الاحتلال معني بالتحرك من داخل الأراضي المحتلة نحو أهدافه وليس من داخل قطاع غزة.