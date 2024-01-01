Tuesday, 02 January 2024 12:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استمرار انسحاب جيش الاحتلال من شمال غزة

1/1/2024 3:12:20 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت وسائل إعلام عبرية، عن استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من شمال غزة، مشيرة إلى أنه سيتم تسريح قوات إضافية في الأيام القادمة.


وقالت إن الفرقة 98 تقود 7 ألوية في محور خان يونس بهدف تحديد مكان المحتجزين وتصفية قادة حماس.


وأضافت أن التغييرات في طبيعة القتال تحدث رغم رفض نتنياهو الحديث بشأن اليوم التالي بعد الحرب، وأن الجيش معني بالانتقال للمرحلة التالية التي تقوم على سحب قواته من داخل قطاع غزة.


وأشارت إلى أن جيش الاحتلال معني بالتحرك من داخل الأراضي المحتلة نحو أهدافه وليس من داخل قطاع غزة.

MENAFN01012024000208011052ID1107674615

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث