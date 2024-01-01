بنك إسرائيل المركزي: 58 مليار دولار تكاليف الحرب والخسارة بالدخل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف بنك إسرائيل المركزي عن أن تكاليف الحرب والخسارة بالدخل من المتوقع أن تبلغ أكثر من 58 مليار دولار.
وشدد على أنه يتعين على الحكومة التركيز على نفقات الحرب والنفقات التي تشكل محركات النمو، مع خفض النفقات غير الأساسية، وبالتأكيد تلك التي لا تدعم النمو، وفق ما نقلته شبكة سي إن بي سي الاقتصادية، اليوم الاثنين.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN01012024000208011052ID1107674614
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.