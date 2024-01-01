هآرتس: إصابة 11 جنديا إسرائيليا في معركة بشمال غزة

هآرتس: إصابة 11 جنديا إسرائيليا في معركة بشمال غزة
التاريخ
1/1/2024 3:12:19 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة هآرتس نقلا عن مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 11 جنديا أصيبوا في معركة قُتل فيها جندي شمال غزة اليوم الاثنين.
وأضافت الصحيفة، أن 7 جنود آخرين أصيبوا في معارك بجنوب غزة، كما أصيب ضابط بجراح خطيرة في الشمال.
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