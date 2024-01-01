صفارات الإنذار تدوي في جنوب الجولان السوري المحتل

صفارات الإنذار تدوي في جنوب الجولان السوري المحتل
التاريخ
1/1/2024 3:12:19 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دوت صفارات الإنذار في جنوب الجولان السوري المحتل.
وأكدت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية سقوط صواريخ أطلقت من الأراضي السورية في مناطق مفتوحة جنوب الجولان.
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