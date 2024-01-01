إدخال 80 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة عبر معبر رفح

إدخال 80 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة عبر معبر رفح
التاريخ
1/1/2024 3:12:18 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دخلت 80 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية، و5 شاحنات وقود، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، اليوم الاثنين.
وقال رئيس الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء خالد زايد، في بيان، إن المعبر استقبل دفعة جديدة من الأجانب ومزدوجي الجنسية، تمهيداً لعبورهم إلى الجانب المصري.
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