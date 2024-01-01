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إدخال 80 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة عبر معبر رفح

1/1/2024 3:12:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دخلت 80 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية، و5 شاحنات وقود، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، اليوم الاثنين.


وقال رئيس الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء خالد زايد، في بيان، إن المعبر استقبل دفعة جديدة من الأجانب ومزدوجي الجنسية، تمهيداً لعبورهم إلى الجانب المصري.

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