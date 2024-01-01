سر نجاح حركة إنقاذ حارة الأرمن في القدس

MENAFN - Amman Net) سجّل المجتمع الأرمني في القدس نجاحًا أوليًا باهرًا الجمعة 29 الشهر الماضي (ديسمبر/ كانون الأول) بوقف عملية تهويد البلدة القديمة، وذلك بصدور قرار محكمة إسرائيلية بأن منطقة بستان البقر التابعة لدير الأرمن منذ قرون محمية، وعلى أي جهة تخالف ذلك أن تتوجّه إلى المحاكم. وجاء قرار القاضي المفاجئ إثر محاولة أشخاص ملثمين كسر اعتصام على مدار الساعة، دعت إليه حركة إنقاذ حارة الأرمن، وأيده المجتمع المحلي، وفي الفترة الأخيرة رجال الدين، وحتى البطريرك الأرمني شارك فيه. وقد جاء قرار المحكمة في آخر محاولة من المستثمر اليهودي الأسترالي لإرهاب السكان ورجال الدين المعتصمين منذ شهور على أرض الدير، رفضا لمحاولات الاستيلاء على الأرض، بغرض إقامة فندق راقٍ في منطقة حساسة جدا في القدس القديمة، تربط حارة الأرمن بمنطقة حائط البراق، أو ما يسمّيه اليهود الحائط الغربي.

يقول المستثمر المشار إليه داني روتشيلد (يستخدم أحيانا كنية روبنشتاين) إن لديه عقدا من بطريرك الأرمن لاستئجار ربع أراضي حي الأرمن مدّة طويلة، تتضمّن، إضافة إلى ساحة بستان البقر أيضا، كلية اللاهوت للكنيسة الأرمنية، ومطعما، وعدّة منازل يقطنها أهل حي الأرمن. بقي البطريرك الذي ادّعى أن مسؤول الأملاك السابق للدير خدعه صامتا مدة طويلة، ما أجبر القيادتين الأردنية والفلسطينية على تجميد الاعتراف به، إلى أن يتم وضوح صورة تسريب هذه الأراضي الحسّاسة.

عملت حركة إنقاذ حي الأرمن على عدّة مستويات، منها العمل الداخلي، من خلال تظاهرة أسبوعية في ساحة الدير، ثم مع ازدياد المخاوف من تسريب الأرض، قامت بمبادرة اعتصام دائم على الأرض المهدّدة، ومنها جمع الأموال لتوفير تكاليف معركةٍ قانونيةٍ (لم تنته بعد)، ومنها التواصل مع الجاليات الأرمنية والحكومة الأرمنية ورجال الدين الأرمن في كل العالم.

لم يكن أحد يعرف الموقف النهائي لبطريرك الأرمن، نورهان مانوغيان، سوى عندما قدّم رسالة رسمية إلى المحكمة الإسرائيلية في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن عنها في بيان صحافي من البطريركية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول، وقد يكون لأحداث طوفان الأقصى ووضوح العنصرية اليهودية دور في ذلك. وقد قوّى البيان الصحافي المبني على الرسالة القانونية التي تم إيداعها في المحكمة حركة إنقاذ حي الأرمن، وأغضب المستثمر اليهودي. وكان التخوف قبل ذلك مبنيا على خطورة توقيع البطريرك على عقد التأجير 99 عاما المثير للجدل، ما كان الأساس لموقف المجتمع المحلي والأطراف المحلية (الأردن وفلسطين) والحكومة الأرمنية، إضافة الى الموقف القوي للمجتمع الأرمني المحلي. ولكن، سرعان ما تم توضيح موقف البطريرك، حتى حاول المستثمر، ومعه أحد المواطنين العرب في إسرائيل (يبدو أنه شريك له) فرض سيطرتهم على الأرض المتنازع عليها، من خلال جلب الجرّافات، والبدء بحفر المنطقة. وقرر القائمون على حركة إنقاذ حارة الأرمن في البلدة القديمة إقامة اعتصام دائم على الأرض، وأيدهم المجتمع المسيحي في القدس، وأصدر رؤساء الكنائس بيانا داعما للأرمن، كما زار الموقع متضامنون محليون عديدون، أهمهم زيارة البطريرك اللاتيني الفلسطيني المتقاعد ميشيل صباح.

بقي الأمر بين شدّ وتراجع إلى غاية مساء الخميس. أصدرت بطريركية الأرمن بيانا عما جرى، جاء فيه أن أكثر من 30 محرضًا مسلحًا يرتدون أقنعة تزلج وأسلحة فتاكة وبعضها أقلّ فتكًا، بما في ذلك مواد أعصاب قوية أدّت إلى عجز عشرات من رجال الدين لدينا، اقتحموا أراضي بستان البقر وبدأوا هجومهم الشرس. وأفاد بأن عديدين من الكهنة والشمامسة وطلاب الأكاديمية اللاهوتية الأرمنية، بالإضافة إلى سكان حارة الأرمن، أصيبوا بجروح خطيرة. وقال البيان: "هذا هو الردّ الجنائي الذي تلقيناه بشأن تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة المركزية في القدس بشأن حديقة البقر، والتي تلقتها المحكمة رسميًا قبل أقلّ من 24 ساعة. هكذا كان رد فعل رجل الأعمال الأسترالي الإسرائيلي داني روثمان (روبنشتاين) وجورج وروار (حداد) على الإجراءات القانونية".

تدخّلت الشرطة، واعتقلت عدة معتدين وعددا من أبناء حي الأرمن، ولكن المحكمة قرّرت، صباح اليوم التالي، الإفراج عن المعتقلين، وأعلنت أن الأراضي المشار إليها تجب حمايتها من الاعتداء، إلى أن يتم بت نهائي في ملكيّتها. وجاء قرار المحكمة، حسب قول القاضي، بناء على الإرث الطويل لملكية الدير للأراضي المثبت بوثائق، في حين أن الطرف الآخر لم يتقدّم للشرطة بأي وثيقة تثبت ملكيته الأراضي، كما ادّعى.

ما حدث انتصار أولي لحركة إنقاذ حارة الأرمن، وستحتاج الحركة والمجتمع المحلي الاستمرار في اليقظة لحماية أملاكهم، ولكن لا بد من دراسة أساليب هذه الحركة وطرق عملها وإصرارها على العمل النضالي بدون عنف، لحماية املاكها من محاولات التهويد والسيطرة، رغم أن الحركة، في البداية، كانت تعمل بدون أي تعاونٍ مع البطريرك ورجال الدين، إلا أن الاستمرار في العمل الوحدوي مع المجتمع المحلي، ومع الجهات الدولية، أجبر الرئاسة الدينية على التراجع القانوني، وثم الانضمام للمعتصمين.

محاولات التهويد في القدس القديمة دائمة، من خلال الاستيلاء على الأملاك الفردية والجماعية التابعة للأوقاف. ولكن السر في التصدّي لهذه الحملات العنصرية يتم من خلال وحدة الحال، والتمسّك الثابت أمام كل محاولات الترهيب والتخويف، مهما كان مصدرها.

عن العربي الجديد