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نادي الاسير يؤكد ل PNN استشهاد الاسير عبد الرحمن البحش في سجن مجدو من نابلس مساء اليوم

1/1/2024 3:11:42 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / اكد نادي الاسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية الاخبار التي تم تداولها عن استشهاد اسير فلسطيني في سجن مجدو مساء اليوم الاثنين.

واكد نادي الاسير
ل PNN استشهاد الاسير عبد الرحمن البحش في سجن مجدو من نابلس مساء اليوم

وكانت مصادر عبرية قد نقلت عن ما تسمى مصلحة السجون الاسرائيلية خبرا مفاده استشهاد اسير فلسطيني من منطقة نابلس ويبلغ من العمر ٢٣ عاما ومعتقل منذ يونيو ٢٠٢٢.

وبحسب المصادر العبرية فان الحديث يدور عن استشهاد أسير في سجن مجدو الإسرائيلي (23 عامًا)، وفق إعلان مصلحة سجون الاحتلال التي أشارت إلى أن الأسير الشهيد من مدينة نابلس، وينتمي لحركة فتح، ومعتقل منذ حزيران/ يونيو 2022.

يشار الى ان خمسة اسرى استشهدوا منذ بداية الحرب والعدوان الاسرائيل على قطاع غزة حيث شوت إسرائيل حربا على الاسرى المحكومين والمعتقلين حديثا غي اطار سياسة
عنصرية يقودها ما يسمى وزير الامن القومي ايتمار بن غفير بحق الاسرى حيث تنتهك هذه السياسة كافة المواثيق والاعراف الدولية والمعاهدات الدولية التي تحمي الاسرى في زمن الحرب.

MENAFN01012024000205011050ID1107674608

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