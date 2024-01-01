كرز القهوة يحمي من الإصابة بالسكري

نشرت مجلة «هيلبراكسيسنت» الألمانية، نتائج دراسة فريق بحث من كوريا الجنوبية عن التأثير الفعال لكرز القهوة في الحماية من أمراض خطيرة، مثل السكري، والكبد الدهني، وزيادة نسبة الدهون في الدم.

وأشارت المجلة الألمانية إلى أن دراسات مختلفة أثبتت بالفعل أن كرز القهوة يقلل خطر الإصابة بمرض السكري، وأمراض الكبد، ما يعزز النتائج التي توصل إليها فريق البحث من كوريا الجنوبية.

ونسبت الدراسة هذا التأثير للخواص المضادة للالتهابات والأكسدة في كرز القهوة، فضلاً عن مكونات تتعدد فوائدها بجانب الكافيين، مثل الأحماض الكلوروجينية، مثل تريغونيلين وديتيربين.

وأثبتت هذه المواد فوائد وآثار إيجابية في تنظيم سكر الدم، وتحسين وظائف الكبد. ويضاف إلى فوائد كرز القهوة، تحسين نشاط إنزيم الغلوكوز الكبدي، والتمثيل الغذائي للدهون، وتعديل إنزيمات هضم الدهون في البنكرياس.

وأشارت المجلة إلى أن تناول مستخلصات كرز القهوة، يساعد في الوقاية من متلازمة التمثيل الغذائي ومضاعفاتها.

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